"Comprobación de plagio de tesis de maestría de Arias, no solo debe tener repercusiones legales en mediano plazo, sino una consecuencia política-ética inmediata: la renuncia como presidenta de la Cámara (y como congresista). La trampa no puede ser el ejemplo que dé un congresista", escribió en Twitter el representante David Racero.

"Soy inocente, no he cometido plagio alguno. Me preocupa que la Universidad jamás me ha escuchado y aún así dicen que hay plagio. Quién me garantiza que el documento sobre el que hicieron la investigación es el original de mi tesis. Será en los estrados donde demostraré mi inocencia", precisó.