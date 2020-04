Jhonny Peñaloza, gerente del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, Idesan, anunció que la entidad no cuenta con la liquidez suficiente para continuar otorgando préstamos financieros a los entes territoriales de Santander, justo cuando los municipios buscan alternativas financieras para afrontar el COVID-19 en sus territorios.

Además: Idesan y un carrusel de créditos que alcanza los $12 mil millones

Según el Gerente, la crisis financiera suscitada por las irregularidades en el ‘carrusel de créditos’ de la administración anterior y que fue denunciado por la Unidad Investigativa de Vanguardia, conllevó a que el Idesan suspendiera temporalmente los préstamos a los municipios, hasta tanto no recupere la cartera que a hoy asciende a $12 mil millones.

“Teniendo en cuenta lo que dice la Ley, nos obliga a frenar toda clase de créditos hasta tanto no recuperar la liquidez teniendo en cuenta las actuaciones de la administración anterior. Hasta no tener recursos no podemos entregar préstamos y hay que recuperar los recursos para poder dar continuidad a los créditos que ellos aprobaron el año”, señaló Jhonny Peñaloza.

Sin prendas de garantías

A pesar de las acciones emprendidas por el Idesan para recuperar la cartera, la falta de prendas de garantías reales por parte de los acreedores ha dificultado aún más el trabajo de saneamiento fiscal del instituto descentralizado.

“Nos ha tocado por las vías judiciales entrar a recuperar esa plata porque no aparecen los dolientes, no aparecen las personas que tienen los créditos. Precisamente esa fue la mala decisión que tomaron la administración anterior que sabían que sin las garantías de respaldo iban a llegar a esta situación y lastimosamente a esas personas, a esas empresas a las que se les entregaron los créditos hoy no aparecen, por eso estamos por las vías jurídicas y judiciales reclamando los recursos para la entidad”, agregó el Gerente del Idesan.

Así mismo, Jhonny Peñaloza anunció que la “Banca de Inversión”, línea por la cual la anterior administración del Idesan concedió los millonarios créditos a particulares sin cumplir con las condiciones legales, saldrá del portafolio del Idesan.

“Aquí lo que hicieron fue idear la forma de poder abrir una nueva línea de crédito, que la llamaron ‘Banca de Inversión’, para prestarle a los particulares sin los soportes, sin las garantías necesarias para un créditos de esas magnitudes, préstamos que precisamente llevan a Idesan a esta situación crítica, porque primero no están en la naturaleza de los Infis del país, solo aquí en Santander. Por tal motivo, nosotros no vamos a seguir con esa línea, ni la vamos a promocionar ni nada, la ‘Banca de Inversión’ sale del portafolio del Idesan”, puntualizó Peñaloza.

Lea también: Cinco directivos del Idesan son investigados por la Procuraduría por su presunta participación en el ‘carrusel de créditos’

El ‘carrusel de créditos’

En octubre del 2019, la Unidad Investigativa de Vanguardia reveló como el Idesan, habría otorgado en los últimos dos años más de $12 mil millones en créditos, sin contar con garantías de respaldo, situación que tenía a la entidad ad portas de una crisis financiera por cuenta del aumento exponencial de la cartera sin posibilidad de cobro coactivo a los deudores.

Los controvertidos créditos del Idesan habrían comenzado a ser entregados en la vigencia 2017, año en que las directivas de la entidad descentralizada crearon la “Banca de Inversión”, una línea que permitía que el Idesan pudiera prestarles dinero a particulares y no solo a entes territoriales (municipios de Santander) o a entes descentralizados del departamento, como los hospitales públicos de la región.

Por estos hechos la Procuraduría Regional de Santander en el pasado mes de marzo abrió una investigación en contra de cinco directivos del Idesan.

El ente de control disciplinario investiga a Gilberto Mendoza Ardila, Andrés Solano Aguilar, Claudia Hernández , Hermes Rico y Jairo Alexánder Duarte, en su condición de gerente, coordinador Financiero y Administrativo, técnica de Sistemas, jefe jurídico y jefe Comercial del Idesan, respectivamente, por las “presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, presunto otorgamiento de créditos de manera irregular y presunto conflicto de intereses en la aprobación de créditos”.

Le puede interesar: Contraloría ordenó la suspensión del financiero y el jurídico del Idesan por investigación del ‘carrusel’ de créditos

La apertura de la investigación disciplinaria a los directivos del Idesan se suma a los procesos investigativos que ya habían iniciado la Contraloría y Fiscalía por las presuntas irregularidades administrativas y financieras en el Idesan.

Dentro de dichas actuaciones, la Contraloría de Santander había solicitado la suspensión de Andrés Solano y Hermes Rico, de sus cargos como directores financiero y jurídico, respectivamente, como medida preventiva dentro del proceso investigativo que adelanta el ente de control fiscal contra ellos.