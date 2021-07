El despojo

La llegada de Villamizar

Si bien los Villamizar Meneses aparecen como terceros compradores del restituido predio, para la Sala Especializada de Cúcuta los hermanos Villamizar, hijos del exsenador santandereano Alirio Villamizar, condenado por el ‘carrusel de las Notarías’, no lograron demostrar la buena fe exenta de culpa en la compra del lote.

“Sentencia sin ejecutoriar”

Por su parte, fuentes cercanas a los hermanos Villamizar aseguraron que no hubo ninguna irregularidad en la compra del predio “Puerto Rico”, el cual adquirieron en 2008 por recomendación de un vecino de la zona.

Según las fuentes, los Villamizar Meneses no se han querido pronunciar públicamente sobre estos hechos hasta tanto el fallo del Tribunal de Cúcuta no quede ejecutoriado.

“Existe actualmente un recurso de aclaración sobre el fallo del Tribunal, por lo tanto, los Villamizar han decidido no referirse al tema hasta tanto no esté en firme el fallo. Sería una irresponsabilidad hablar sobre una sentencia sin ejecutoriar”, indicó una de las fuentes que no quiso revelar su nombre.

Así mismo, las fuentes negaron que los Villamizar tuvieran alguna responsabilidad en los hechos de violencia que se vivieron en la vereda Marta de Girón y que habría terminado con el desplazamiento forzoso de la familia Durán Capacho.

“En el 97, el representante Óscar Villamizar no tenía ni los 15 años de edad, sería incoherente pensar que ellos (los hermanos Villamizar) tuvieran alguna responsabilidad sobre los supuestos hechos de despojo que casi 20 años después vino a denunciar la señora Marta Capacho”, indicó otra fuente que también pidió reserva de su identidad.