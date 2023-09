Representante Julia Miranda fue hospitalizada: ¿Qué pasó?

Las críticas que recibieron las representantes a la Cámara, Katherine Miranda y Julia Miranda, por la proposición que creaba una subcomisión para modificar la reforma a la salud, generaron que Miranda, congresista del Nuevo Liberalismo, fuera hospitalizada por descompensación.

"El día de hoy, en horas de la mañana, la representante a la Cámara Julia Miranda se sintió mal y fue atendida por el equipo médico del Congreso de la República y remitida a la clínica. La representante se encuentra bien y en reposo", afirmó la militante del Nuevo Liberalismo.

Por su parte, la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, quien también fue criticada por el Pacto Histórico y otros sectores afines al Gobierno Nacional, afirmó que ya no le importan los comentarios que puedan hacer en su contra.

"Y esto es el pan de cada día desde que decidí entrar en la política. Las lágrimas me sacaron cuero. Ya no me importan los comentarios ofensivos. Los leo con lastima por las mujeres que rodean “hombres” como este señor", escribió en sus redes sociales la congresista que ha sido crítica con el presidente Gustavo Petro.

La subcomisión de la polémica

En medio de una plenaria de la Cámara de Representantes, se presentó una proposición para debatir entre todos los partidos el texto que llegó a segundo debate sobre la reforma a la salud.

Según denunciaron desde algunos sectores, esta habría sido una 'jugadita' de las congresistas Katherine Miranda y Julia Miranda para dilatar el debate de la reforma, que ha sido muy polémica desde que fue radicada.

Entre tanto, mientras que no ha avanzado el debate de la subcomisión, hoy en la tarde se retomará el debate de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes.