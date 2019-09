Pese a que Rodolfo Hernández anunció la renuncia a su cargo como alcalde de Bucaramanga desde el lunes 16 de septiembre, hasta este miércoles radicó el documento de dimisión formal ante la Gobernación de Santander para su respectiva oficialización.

Sin embargo, Vanguardia conoció que la carta no la recibieron. ¿La razón? En la misiva el suspendido alcalde no utiliza las palabras: renuncia irrevocable. Por consiguiente, la administración de Didier Tavera no puede oficializar la renuncia.

“En la carta Hernández dice que ‘me aparto’, pero ese apartar puede significar que pide permiso o alguna licencia”, le contó a esta redacción una fuente de la Gobernación.

La carta

En el documento enviado a la Gobernación, Hernández expone lo que considera son los logros de su gobierno y asegura que se aparta del cargo para afrontar su defensa en la investigación de la Procuraduría.

“Como la ética y la transparencia que identifica mi gobierno no me permitiré seguir manteniendo a los ciudadano de bucaramanga en una constante inestabilidad administrativa he decidido apartarme de mi cargo de manera irrevocable a partir de la fecha, para afrontar de manera personal mi defensa, sin que por esta decisión se afecte el cumplimiento de lo prometido a la ciudadanía”, dice la misiva.

