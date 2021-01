Gran controversia ha suscitado un video en el que se observa a varios funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga participando en una fiesta en un bar de la ciudad, justo cuando el municipio atraviesa por el segundo pico de contagios del virus del COVID-19 y desde la misma alcaldía se ha pedido a los ciudadanos abstenerse de realizar este tipo de celebraciones y se han endurecido las normas de aislamiento.

Además: Por violar el ‘toque de queda’ se impusieron 743 comparendos este fin de semana en Bucaramanga y el área

La fiesta tuvo lugar el pasado 26 de diciembre y aunque los funcionarios sostienen que se fueron a sus casas tan pronto inició el toque de queda, que ese día regía desde las 11 p.m., asistentes al lugar afirman que el encuentro se extendió hasta la madrugada del domingo.

En la grabación se puede ver a Ángel Galvis, asesor del despacho del alcalde Juan Carlos Cárdenas, junto con Diego Gallardo, contratista del municipio, y Andrés Villalba, jefe de control Interno Disciplinario de la Alcaldía, departiendo en un reconocido bar de Cabecera, sin ninguna medida de bioseguridad. Según veedores de la ciudad, los funcionarios del municipio violaron el toque de queda y la Ley seca para continuar con su celebración. “Los funcionarios de la Alcaldía llegaron al bar sobre las 10:00 de la noche y el toque de queda comenzaba a las 11:00 p.m. Hicieron que cerraran el bar solo para ellos y se fueron casi a las 2:00 de la mañana”, advirtió una fuente que pidió reserva de su identidad.

Cabe aclarar que para esa fecha los bares solo estaban autorizados para operar hasta las 10 p.m., sin que fuera posible que existiera un bar abierto de forma legal después de esa hora, ni siquiera a puerta cerrada. Además estaba prohibida la venta de alcohol después de esa misma hora.

¿Qué dicen los funcionarios?

Ángel Galvis, quien fue el homenajeado en esta celebración por su cumpleaños, aseguró que eso no fue así y que el bar estaba abierto al público. Además afirmó que abandonaron el bar cuando apenas iniciaba el toque de queda, aunque no pudo especificar la hora exacta en la que dejaron el recinto.

No obstante esta redacción pudo confirmar que los participantes a la velada antes de asistir al bar estuvieron en un restaurante de Bucaramanga, departiendo en una cena, en el cual estuvieron presentes hasta pasadas las 10:00 p.m., razón por la cual es imposible que hubieran abandonado el bar a la hora que afirman pues a esa misma hora se encontraban en el restaurante.

Lea también: Van más de 280 multados por violar el toque de queda en Bucaramanga y su área

Según las fuentes, en la polémica fiesta también habría participado Tatiana Becerra, quien en ese momento fungía como directora del Espacio Público del municipio; Andrés Villalba, jefe de control Interno Disciplinario de la Alcaldía, y César Castellanos, secretario Administrativo.

Sin embargo, Castellanos lo desmiente: “Yo no he conocido ninguna discoteca en medio de la pandemia. Si ellos tienen un video en el que aparezca yo, que me lo hagan saber. Yo ese fin de semana estuve en mi casa y no salí a ninguna discoteca en diciembre”.

Con los funcionarios Becerra y Villalba no fue posible la comunicación, para confirmar o desmentir su participación en la fiesta.

No hay autorización para operar discotecas

Esta redacción se comunicó con José David Cavanzo, secretario del Interior, para establecer si está autorizada la operación de lugares de baile o discotecas.

Aunque el secretario dijo desconocer la realización de la fiesta en la que habrían participado los funcionarios de la Alcaldía, confirmó que el Decreto 1550 del Gobierno Nacional tiene como actividad no permitida discotecas y lugares de baile. A su vez, confirmó que tras el inicio del toque de queda no es posible que los bares sigan funcionando.

Le puede interesar: Esto es lo que debe saber del pico y cédula y el toque de queda en Bucaramanga y Santander

“Ofrezco excusas a la ciudad y al alcalde”

A través de una carta, el asesor del despacho de la Alcaldía, Ángel Galvis reconoció haber participado en la controvertida reunión, aunque insistió en que se retiró en una hora muy cercana al inicio del toque de queda.

“El día 26 de diciembre, un grupo de amigos cercanos decidieron invitarme a celebrar mi cumpleaños y, en medio de la celebración, no me percaté de la hora en la que salí del establecimiento. Reconozco que como funcionario público debo ser mucho más consciente y estar más atento a este tipo de situaciones de mi vida privada, pues estamos llamados como nuevas ciudadanías a dar ejemplo en medio de la coyuntura que atravesamos en todo el mundo. Por esto, quiero ofrecerle excusas a la ciudad, a cada uno de los bumangueses, al señor alcalde Juan Carlos Cárdenas quien ha confiado en mí para acompañarlo en su gestión, y a los ciudadanos que hayan sentido por lo sucedido”, dicta la misiva.

Diego Gallardo, contratista de la Alcaldía, también reconoció haber participado en la fiesta de Galvis, pero aseguró que se retiró de la misma antes del toque de queda.

Según el Decreto 0416 del 2020, vigente para el momento en Bucaramanga, el toque de queda iniciaba a las 11:00 de la noche hasta las 4 a.m. y quedaba restringida la venta de licor desde las 10:00 de la noche, medidas que aún se aplican.