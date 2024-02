$!Pescadores de Sabana de Torres, en crisis por mortandad de peces en el río Lebrija

Los pescadores del municipio de Sabana de Torres, en Santander, dicen estar de brazos cruzados, sin poder ejercer sus labores diarias para lograr el sustento de sus familias, debido a una grave mortandad de peces y otras especies en el río Lebrija, desde hace aproximadamente una semana.

Según Raquel Pimiento Duarte, representante del Concejo Municipal de Pesca en Sabana de Torres, la situación ocurre debido a la contaminación que hay en el afluente. “La pesca es fundamental para nuestra seguridad alimentaria; esta mortandad aparte de los peces afecta a otras especies como las babillas, los caimanes, las tortugas todos los animales que están en el agua, que en este momento está amarilla, contaminada y lo más grave es que hay pescadores que consumen esta agua, o la usan para lavar la ropa, bañarse, para cultivos y animales que también la consumen”, dijo la mujer.

Según la líder, esta situación no es nueva para las comunidades pesqueras del río, pues desde hace más de cinco décadas, cada vez que hay temporada seca muere una gran cantidad de peces y otras especies nativas. “Los pescadores quedamos de brazos cruzados, sin seguridad alimentaria porque de esta labor es que sacamos para nuestros gastos, para sostener a nuestras familias. Son muchos años y no vemos la ayuda de ninguna institución y no hay ayuda para los pescadores por lo menos mientras haya este tipo de emergencia y lo peor es que hemos pedido que recojan los animales muertos y tampoco pasa nada esto aumenta la contaminación y todo esto baja sobre el cauce y se va al río Magdalena”, relata la mujer.