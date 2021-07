Por esta razón, en Santander se usan marinadas o adobos muy fuertes para camuflar el almizcle. "Le ponemos cerveza, comino, ajo, sal y orégano grueso. Hay diferentes posibilidades para aportar sabor y aroma. Actualmente los cabritos se encuentran en criaderos especiales y su carne ya no es tan almizclosa".

Estos animales son muy huesudos y su carne tiene un almizcle que le proporciona un fuerte olor, que a la hora de su preparación se intenta reducir con hierbas ancestrales que se encuentran en la región. "Influye lo que come el animal, la manera en que se sacrifica y la forma en que se conserva", recalca el experto.

Con el paso del tiempo, estas especies se empezaron a acomodar en la geografía colombiana, las montañas y tierras áridas de Santander se convirtieron en uno de sus entornos perfectos. "Este animal vive en las laderas de las montañas, en lugares muy secos, donde encuentran su alimentación particular", comenta Quintero.

Crhistian Quintero, docente de Gastronomía en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, asegura que el cabrito viene de un legado español. El experto recuerda que animales como el cabro y el cordero no son originarios de América, sino que llegaron con la colonización. "Los trajeron los españoles en sus barcos".

El cabro tiene diferentes presentaciones. Se puede hacer hervido, al horno y a la parrilla. El docente detalla que “se acostumbra a ponerle un poco de pan rallado para darle una textura particular, para que genere una costra pequeña”.

Acompañamientos

Quintero afirma que la guarnición universal del cabrito santandereano es la pepitoria, que básicamente son las vísceras del cabro. "Pasan por un proceso de blanqueado y cocción, en el que se le quitan gustos y aromas indeseados".

Tradicionalmente, esta carne se pica y se cocinaba con la sangre. No obstante, el cocinero advierte que por temas de inocuidad alimentaria actualmente no se usa la sangre. "Algunas personas le ponen arroz y otras no, ambas maneras son válidas. Tienen huevo, un poco de aguardiente, perejil, cilantro, alverja... Hay diferentes preparaciones, dependiendo del gusto de cada quien".

Para acompañar este plato, caen muy bien las cebollitas ocañeras, a las que se les realiza un proceso de encurtido con vinagre, remolacha y azúcar.

En otras partes del mundo, se suele consumir el cabro con agua o una copa de vino. Pero en Santander son populares los jugos de fruta, gracias a la gran variedad que tenemos. Quintero cuenta que esto se debe a que "al haber tanta fruta era lo más barato y nuestros antepasados tenían que darle uso, porque había muchísima. En Santander es muy popular el jugo de mora. Además, el dulce de la fructuosa, la panela y la azúcar añadida proporcionaban energía para las labores del campo".

Uno de los postres para este plato pueden ser los cortadidos de leche de cabra con panela.