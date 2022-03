Mujeres protagonistas en el sector HealthTech

En el escenario de tecnología no es muy diferente, el reporte “Women in Tech” de PageGroup indica que en la región tan solo el 20% de los cargos en la industria son ocupados por mujeres, por variables como falta de postulaciones, escasez de talento femenino con conocimiento requerido, falta de experiencia y oportunidades.

“Es fundamental actualizarse permanentemente. Involucrarse en las tareas, en nuevos proyectos, aprovechar la capacitación informal que proporciona el ambiente laboral. Hay que aprender y transmitir los saberes, no ser “tacaños” con lo que sabemos, sin acaparar el conocimiento. Debemos ser generosos”: María Silvia Vercellone, Jefa Divisional, Intervención/Presidencia del Organismo, Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, Argentina.

“Tengo que trabajar para vivir, sin embargo, siempre tuve claro que el trabajo no es mi vida. Fui una mamá presente. El trabajo nunca fue un obstáculo para dedicarme a mi familia. Debo reconocer que tuve un “compañero de lujo”. Siempre nos complementamos sin problema. Mientras yo estudiaba, mi marido se quedaba con los 7 chicos”: Eva Quintas, Gerente Administrativa de los Sanatorios de la Asociación Española de S.M. de Comodoro Rivadavia, Argentina.

Para construir nuevas dinámicas de participación en el sector y transformar la perspectiva de género, es necesario entender que la responsabilidad es compartida, es decir, todos hacemos parte del impulso que hay que dar no solo a las mujeres, sino también a las nuevas generaciones. Son los hombres jefes, compañeros de hogar y oficina, quienes las estimulan y apoyan en su crecimiento y formación.

4.Avanzar sin miedo

El crecimiento y nuevos desafíos conllevan temores e incertidumbres sin distinción de género. Sin embargo, las mujeres destacan que entrar en entornos masculinos les genera una presión extra.

“Mi recomendación para las mujeres es compromiso, determinación y mucho amor por lo que se hace. Tener propósitos claros, firmes y no dudar de las capacidades que uno tiene, es lo que me propongo, determinar cómo voy a hacerlo, y no desfallecer ante el primer obstáculo o fracaso”: Olga Mabel Salazar, Directora Administrativa y Financiera de la Clínica Ces, Medellín, Colombia.