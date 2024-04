Oportunidades y retos de la población migrante en Santander

¿A qué se dedican los migrantes que viven en Santander? ¿Qué entidades les han brindado una mano? Conozca en este informe las principales cifras de esta población. Veamos:

En cuanto a la ocupación laboral de los extranjeros, buena parte de ellos se ocupa a la venta de comidas. (Foto: Diego Calderón / VANGUARDIA)

El número de migrantes venezolanos que se encuentran en Santander, con corte al año 2023, llega a la cifra de 117 mil; es decir, el 4,1 % de los que habitan en todo el territorio nacional.

Si se desagrega por municipios, el 51,5 % habita en la Ciudad Bonita; el 8,9 %, en Floridablanca; el 5,3%, en Piedecuesta y el 4,9% Girón. En conjunto, el área metropolitana de Bucaramanga concentra el 70,7 % de los migrantes de Santander.

Niveles de educación.

En materia educativa, el informe del Dane muestra que de los migrantes nacidos en Venezuela (sin importar el plazo), el 5 % tiene un nivel de educación técnico profesional o tecnológico; el 6,3% es profesional o cuenta con un estudio de posgrado; y el 27,7% no cuenta con ningún tipo de estudio.

La cifra para los no nacidos en Venezuela no presenta grandes cambios: el 7,1 % tiene un título técnico o tecnológico; el 8 % es profesional o cuenta con un título de posgrado y el 25,7 % no tiene formación académica.

Sobre la inserción laboral, los nacidos en Venezuela residentes en Colombia (sin importar el plazo) experimentan mayores tasas de desempleo (17,3 %) que los no nacidos allí (15,3 %), a pesar de tener mayor tasa de ocupación 58,2 % (7,1 puntos porcentuales más que los no nacidos en Venezuela). La cifra para el área metropolitana de Bucaramanga en este mismo año fue de 14,1 %.

El análisis de esta población por género establece que son las mujeres las más afectadas: la tasa de desempleo para ellas es de 26,8 % en comparación al 10,5 % de los hombres.

Sobre la informalidad y, de acuerdo con la cifra del Dane, se reporta que el 77% de los ocupados no aportan al sistema de salud.

Ocupación laboral de los migrantes.

Entre las actividades que desempeñan los extranjeros por género se encuentra que, para las mujeres, el 33,4 % se dedica a actividades de alojamiento y servicio de comida; el 23,4 % a actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otros servicios; y el 22,9 % al comercio. Entre estas tres actividades se concentra el 79,7 % de los inmigrantes.

Para los hombres, entre las actividades que destacan se encuentra que 25,4 % se dedica al comercio y reparación de vehículos; el 16,8 % a la agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura; el 15,7 % a la construcción; y el 10,8% al transporte y almacenamiento. Estas ocupaciones predominan para el 68,7 % de los inmigrantes varones.

Durante el año 2022, en el área la pobreza monetaria fue del 71 % y la extrema del 34 %. En comparación con lo experimentado a nivel nacional, el área se encuentra 10 puntos porcentuales por encima para cada medición.

¿Cómo es el nivel de confianza que tienen las principales ciudad y áreas metropolitanas del país hacia las personas de otras nacionalidades?

Con el 99,3 %, Florencia y Quibdó son las ciudades con mayor desconfianza; mientras que Cartagena es la menor (69,8 %). En el área metropolitana de Bucaramanga, la cifra llegó al 79,8%, aunque se aleja de ser la ciudad más desconfiada, sigue siendo un porcentaje alto. El anterior escenario podría obedecer a temas de seguridad.

Johanna Cárdenas Acevedo, directora de BMCV, señaló que “los resultados obtenidos reflejan los desafíos de la migración venezolana en Colombia, tanto para la población como las autoridades, y así garantizar su inclusión plena en la sociedad colombiana”.

“Es crucial entender la dinámica de la migración para poder abordar adecuadamente sus necesidades y desafíos. En esta ocasión, vale la pena destacar que Bucaramanga ha venido uniendo esfuerzos y realizando un trabajo articulado para atender las necesidades de esta población”.

En ese sentido, nuestro municipio avanza de manera propositiva. Por citar solo un ejemplo, el Centro Intégrate ha transformado la vida de muchos de los usuarios y usuarias, quienes han encontrado en este espacio una oportunidad para mejorar su calidad de vida, adaptarse y consolidar su proyecto de vida.

Centro Intégrate

Este Centro Intégrate es el resultado de un trabajo de articulación entre el gobierno nacional, la alcaldía municipal de Bucaramanga y la Cooperación Internacional liderada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.

Desde el 17 de mayo de 2022, cuando la capital santandereana se convirtió en la primera ciudad de Colombia en dar apertura a este importante espacio, todos han encontrado allí un lugar que les permite, no solo recibir información y acceder a rutas de servicios de manera individual, sino también generar redes de apoyo para fortalecer los diferentes aspectos de sus vidas.

En un año y once meses de funcionamiento, el Centro Intégrate registra un total de 15.036 personas atendidas y 27.296 atenciones en diversos servicios; además, cuenta con el área de cultura y, por ende, ha permitido que las expresiones artísticas sean oportunidades para la integración, el encuentro y la acogida de esta población.