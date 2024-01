$!Alcaldía de Bucaramanga se ‘tomará’ los barrios para contrarrestar la violencia contra la mujer

En compañía de la Secretaria de Salud y Ambiente de Bucaramanga, Claudia Mercedes Amaya Ayala, y del nuevo Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el coronel Henry Yecid Bello Cubides, el mandatario de los bumangueses anunció acciones contundentes para sancionar a los agresores y luchar contra la violencia de género.

“Vamos a sacar la institucionalidad a los barrios, para que nosotros mismo nos acerquemos, escuchemos y socialicemos con las mujeres víctimas”, informó el Alcalde Jaime Andrés Beltrán.

Tras lo anunciado este jueves, se espera que autoridades de Policía y Gobierno Local trabajen de forma articulada, abordando a las comunidades, entregando información clave y disponiendo de forma oportuna las rutas de atención, para prevenir que ocurran más feminicidios en Bucaramanga.

“Queremos unirnos y respaldar la acción policial. Lamentamos este hecho de feminicidio y repudiamos todo acto en contra de las mujeres. Para nosotros es un tema primario en la agenda. Muchas mujeres no se atreven a denunciar ni a buscar ayuda, por temor a no saber cuál es la ruta y no sentirse escuchadas”, señaló el alcalde.