$!Colegio en Bucaramanga atiende a 200 niños en precarias condiciones

Los duros episodios de intolerancia en los ciudadanos de Bucaramanga, según los indicadores presentados por el Centro de Conciliación, muestran que hacen parte de los factores que no les permiten a los bumangueses mantener una relativa convivencia pacífica. (Fotomontaje / VANGUARDIA)

“Este colegio logramos abrirlo en 1996, con ayuda de entidades privadas que nos han hecho donaciones. La Alcaldía nos ha entregado muy poco, no nos han dado ni un pupitre o tablero. El único alcalde que medio nos escuchó fue Rodolfo Hernández, quien nos garantizó los celadores 24 horas y la aseadora. Pero ahora envían la aseadora solo una vez a la semana y son las profesoras quienes ayudan con el aseo. En verdad nos tienen muy olvidados”, expresó Maritza Galvis, quien ha dedicado más de 20 años de su vida a gestionar mejoras para el colegio.

Carecen de mínimas herramientas

Para atender de forma adecuada a los estudiantes, quienes cursan grados desde cero hasta quinto de primaria, la jornada educativa se divide en dos: unos alumnos estudian en la mañana y el resto durante la tarde.

“El año pasado la Alcaldía nos trajo 20 computadores portátiles, pero no tenemos Internet. Los equipos no tienen los programas de Office descargados, se requiere de conexión a la web. Existen muchas necesidades en esta escuela, por ejemplo, desde hace más de diez años no se pinta. Este colegio ha estado muy olvidado”, manifestó a Vanguardia una docente de dicha sede.

El colegio y los niños también carecen de un espacio apto para la práctica de deportes. En la parte trasera de la edificación, existe un terreno destechado y polvoriento, que solamente cuenta con un par de oxidados arcos de fútbol.

El área de recreo y de juegos infantiles también requiere ampliaciones e intervenciones para su mejoramiento. Los estudiantes cuentan con un espacio muy limitado, con mobiliario deteriorado.