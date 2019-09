Construcción de nueve colegios en Santander está ‘detenida y embolatada’ por petición de adición de $13 mil millones

En 2015 se creó el Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa, Ffie, para la construcción o mejoramiento de la planta física de los planteles educativos del país. La secretaria de Educación de Santander, Andrea Aguilar, señaló que un principio “la idea era atractiva, porque el Gobierno Nacional aportaría el 70% y los entes territoriales el 30%. Nos cambiaron las reglas de juego, ahora estamos pagando casi mitad y mitad”.

Se planteó que para intervenir nueve planteles educativos, la Gobernación de Santander pagaría $15.650’512.475 (39,40%) y el Ministerio de Educación $24.073’976.960 (60,60%), para un total de 39.724’.489.435.

Sin embargo, actualmente se proyecta que estas obras podrían tener un costo de $53’378.942.136, de los cuales la Administración Departamental tendría que pagar $27.138’447.455(50,22%) y el Gobierno Nacional $26.240’494.681 (49,78%). Es decir, los nueve colegios podrían costar $13 mil 655 millones más de lo planeado.

¿Por qué no se ha construido ninguno de los nueve colegios?

La Gobernación de Santander ya aportó $22 mil 400 millones, que se encuentran en manos del Patrimonio Autónomo, administrado por el consorcio Ffie Alianza Bbva. De esta forma, hasta que la interventoría no reciba a satisfacción cada una de las condiciones pactadas en los proyectos adjudicados, no se procede con la autorización del pago al contratista. Así los recursos están asegurados.

La obra del colegio Simón Bolívar, ubicado en el municipio de Bolívar avanzó un 20%, mientras que en el colegio José Antonio Galán de Charaláse logró un 18%. Los trabajos en las siete instituciones restantes no han despegado.

Uno de estos colegios es el Helena Santos Rosillo de Charalá, que fue asignado al contratista portugués Mota - Engil, cuestionado a nivel nacional por su incumplimiento en su mayoría de obras, como el intercambiador ‘La Virgen’ de la Vía Yuma, ubicado en las afueras de Barrancabermeja.

“El Ffie le inició un proceso para terminar este contrato unilateralmente con este contratista, no solo por el colegio que tiene en Santander, sino por el incumplimiento en más de 200 instituciones del país”, señaló Andrea Aguilar.

Esta semana Mota - Engil dirigió una comunicación al Gobierno Nacional en la que anunciaron que buscan una indemnización. Para la funcionaria, este reclamo es una absoluta falta de respeto pues el contratista fue quien jugó con el derecho a la educación de los menores que no tienen acceso a una infraestructura de calidad.

“Como dice el adagio popular ‘tras de ladrón, bufón’. No solo le incumplen a los niños, sino a parte de todo van a buscar que el Estado lo resarza. Este contratista no siente dolor ni preocupación por lo que pasa en las comunidades”, criticó la funcionaria.

Apenas se formalice la terminación unilateral del contrato, el Ffie asignará al colegio Helena Santos otro contratista. Ya se avanza en el proceso de convocatoria. Por ahora no hay certeza del costo final de esta obra, cuyo presupuesto inicial fue de $6.252 millones.

En cuanto a los ocho colegios restantes, los proyectos fueron adjudicados a UT-MEN, que también tuvo inconvenientes en entregar oportunamente la etapa de diseño. “Hicimos mucha presión para que se solucionara la problemática. El Ffie y UT-MEN acordaron ceder estas instituciones al contratista GMP Ingenieros a principio de año”.

El nuevo contratista aceptó la cesión, con la condición de que ya estuviera completa la primera etapa de estudios y con el visto bueno de la interventoría, a cargo del Consorcio Sedes Educativas Contratistas PAYC E INGETEC.

Finalmente GMP recibió los ocho contratos y revisó los estudios que le entregaron. Seguidamente, pidió hacer un rediseño, pese a que se esperaba que las obras iniciaran inmediatamente.

“Esperábamos que se empezara a construir, esa era la expectativa que todos teníamos. Pero se encontraron inconsisten-cias en los diseños y GMP dice que requiere mayores valores para realizar la construcción, que tendría que pagarlos el Departamento”.

Críticas a la interventoría

La Secretaria de Educación de Santander arremetió contra el consorcio encargado de la interventoría. “¿Cuál es su papel? Validó unos estudios, diciendo que están a conformidad. Ahora, el nuevo contratista dice que los estudios pasados no sirven y que necesitará mayores valores”.

La funcionaria recalcó que esos $13 mil millones faltantes corresponden en su mayoría a obras complementarias. ¿Cómo se puede hablar de este tipo de obras, cuando ni siquiera se ha iniciado el proyecto? Una obra complementaria es accesoria, adicional. No es algo fundamental”.

El Gobierno Departamental solicita al Ministerio de Educación y a los entes de control soluciones definitivas, para que la inversión de los recursos girados aportados se traduzca en la infraestructura que requieren los estudiantes de Santander.

“En los dos colegios donde iniciaron las obras los avances no son significativos, a estas alturas las obras debían estar mucho más avanzadas. Los contratos actualmente están suspendidos en todos los casos. Pedimos al Ffies que le cumpla a los santandereanos, ellos fueron quienes escogieron los contratistas y son los primeros llamados a hacer que esos contratos se cumplan”, recalcó Aguilar.

Un colegio costaría el doble

Los estudiantes de del colegio Nuestra Señora del Rosario de Málaga realizaron una protesta que se extendió por ocho días, desde el 11 de septiembre. Este colegio, que inicialmente costaba $6 mil millones, terminaría costando cerca de $12 mil millones.

La situación se registra debido a que además de obras, se necesitarían obras para estabilizar el terreno, inconveniente que no había sido identificado por el anterior contratista.

“¿Qué hubiese pasado si el UT-MEN no cede la obra y la termina con unos cimientos que no son los idóneos para el terreno?. Es una interventoría de papel que validó lo que le llevó el contratista, sin ni siquiera ir a revisar el campo”, sub-rayó Andrea Aguilar.

Ante la falta de soluciones, los estudiantes iniciaron un paro el miércoles 11 de septiembre para exigir respuestas. Angie Pérez, personera estudiantil, solicitó a las autoridades anunciar cuándo se piensa construir el colegio que beneficiaría a unos 1.040 estudiantes.

La joven líder señaló que se requiere con urgencia una nueva sede, puesto que donde actualmente se encuentra no hay espacio suficiente para la cantidad de estudiantes. De hecho, hay clases de educación física que se dictan con hasta tres grupos de estudiantes en una misma cancha. La misma condición de hacinamiento se registra en algunos salones.

“Nuestra planta física le pertenece a las monjas de la comunidad de Santa Catalina. Ellas han manifestado que no quieren seguirnos arrendando. Además el edificio no tiene ninguna norma de sismo resistencia, no aguanta nada. Por donde se mire, el colegio está lleno de humedad y las paredes están agrietadas”, describió Pérez.

Tras las protestas, el pasado lunes se realizó una reunión entre la comunidad educativa, funcionarios de la Secretaría de Educación de Santander, así como representantes de la firma contratista y la interventoría. El objetivo era revisar los diseños y su pertinencia.

Seguidamente, el pasado miércoles se reunieron otros grupos de expertos que realizarán ajustes. Se espera que este lunes 23 de septiembre se socialicen los cambios y así determinar un presupuesto definitivo.

“Cuando nos exponga el contratista el proyecto validado por la interventoría, nosotros entraremos a revisar si los recur-sos alcanzan para iniciar las obras”, afirmó la Secretaria de Educación de Santander”.

El Consejo estudiantil finalmente decidió levantar el paro y el pasado jueves se reiniciaron las clases. “Dimos el voto de confianza al Ffie. El próximo 18 de octubre entraremos a paro otra vez si no hay ningún avance”.

La rectora de Nuestra Señora del Rosario, Jeny Patricia Niño, indicó que desde el 25 de abril la obra se encuentra suspendida y desde entonces no se ha adelantado ningún proceso. La comunidad está cansada de esperar, en agosto la Contraloría exigió al Ffie el inicio de las obras, pero aún no sabemos cuándo empezarán las labores. Los estudiantes se cansaron de ver que ni el Ministerio ni la Gobernación se ponen de acuerdo”.

Niño asegura que aunque ya se detectó la necesidad realizar una cimentación al terreno, se está a la espera de que se defina el valor real de la obra y quiénes deberán pagar el excedente.

¿Qué dice el Ffie?

Hace un mes la gerente del Ffie, Adriana González, señaló que “de los nueve proyectos en Santander, siete estaban a cargo de una firma que venían con procesos de incumplimiento. Ellos decidieron ceder los contratos y esos procesos du-ran aproximadamente dos meses”.

Respecto a Mota-Engil, que es la firma contratista a la que el Gobierno Departamental se niega a aceptar en Santander, aclaró que “es una firma contratista que ha incumplido en diferentes lugares del país, de los 248 proyectos que tenía en Colombia solo ha entregado 18. Mota-Engil quiso ceder y, en esa medida, se tuvo que iniciar un proceso de terminación anticipada por incumplimiento para proceder con la reasignación”.

Eso sí, Girón es el único municipio que contó con la suerte de que su contratista, el consorcio Grama-Otacc, cumpliera con todo lo pactado. Los siete proyectos ya están terminados. Sin embargo, en el Luis Carlos Galán Sarmiento, sede Mi-rador de Arenales, y en el Nuevo Puerto Madero se finalizan obras complementarias.

Reporte oficial

Este fue el informe que el Ffie le entregó a Vanguardia sobre el estado de los proyectos en Santander, incluyendo los municipios del área metropolitana de Bucaramanga.

Santander

*Contratista: UT-MEN 2016 cedidos a GMP Ingenieros.

- IE Nuestra Señora Del Rosario de Málaga. Cesión materializada, en Fase 2.

- IE José Antonio Galán de Charalá. Cesión materializada, en Fase 2.

- IE Técnico Agropecuario de Sabana De Torres. Cesión materializada, en Fase 2.

- IE Santo Domingo Savio de Güepsa. Cesión materializada, en trámite de pólizas.

- IE Simón Bolívar de Bolívar. Cesión materializada, en Fase 2.

- IE Integrado Del Carare de Cimitarra. Cesión materializada, en Fase 2.

- IE Integrado de Puerto Wilches. Cesión materializada, en trámite de pólizas.

- IE Normal Superior de Oiba. Cesión materializada, en trámite de pólizas.

*Contratista: Mota - Engil

- IE Helena Santos Rosillo de Charalá. En proceso de terminación anticipada.

Bucaramanga

*Contratista: Grama-Otacc

- IE Normal Superior. Terminado.

- IE Goretti. Terminado.

*Contratista: Mota-Engil

- IE Politécnico. En proceso de terminación anticipado.

- IE San José de la Salle. En Proceso de terminación anticipado.

*Contratista: UT-MEN 2016 cedidos a GMP Ingenieros.

- IE Camacho Carreño. Cesión materializada, en trámite de licencia.

- IE Rural Bosconia. En proceso de materialización de cesión.

Piedecuesta

*Contratista: UT-MEN 2016 cedidos a GMP Ingenieros.

- IE Víctor Félix Gómez Nova. Cesión materializada, en Fase 1.

- IE Carlos Vicente Rey. Cesión materializada, en trámite de licencia.

- IE Gabriela Mistral. Cesión materializada, en trámite de licencia.

- IE Normal Superior. Cesión materializada, en trámite de licencia.

- IE Nuestro Señor de la Buena Esperanza. Cesión materializada, en trámite de licencia.

- IE Luis Carlos Galán Sarmiento del Sur. Cesión materializada, en trámite de licencia.

Floridablanca

*Contratista: Grama-Otacc

- IE Técnico Vicente Azuero Sede C: Terminado.

*Contratista: UT-MEN 2016 cedidos a GMP Ingenieros.

- IE Técnico Vicente Azuero Sede A. Cesión materializada, en Fase 2.

- IE Gabriel García Márquez Sede Caracolí. Cesión materializada, en Fase 2.

*Contratista: Mota - Engil

- IE Metropolitano del Sur. En proceso de terminación anticipada.

- IE El Carmen. En Proceso de terminación anticipada.

Girón

*Contratista: Grama-Otacc

- IE Roberto García Peña sede A. Terminado.

- IE Portal Campestre del Norte. Terminado.

- IE Santa Cruz. Terminado.

- IE Villas de San Juan. Terminado.

- IE Angulo. Terminado.

- IE Luis Carlos Galán Sarmiento sede Mirador de arenales. Terminado fase 2, finalizando obras complementarias.

- IE Nuevo Puerto Madero. Terminado fase 2, finalizando obras complementarias.