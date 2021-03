Al abuelo de Judith García, que vive en zona rural del municipio de Charta, afiliado a Avanzar Médico, lo llamaron el pasado martes 9 de marzo para agendar la cita para recibir su inmunización.

“Nos dijeron que sí o sí debíamos traerlo hoy a las 11:00 am para la vacunación. Preguntamos si podía ser otra fecha, porque es difícil su traslado, pero no se pudo. Llegamos y no nos atienden. Nos hicieron hacer una fila al sol. Y me dicen que hay gente desde las 8:00 am y no han sido vacunados”, dijo García.

La mujer y su abuelo llegaron a la oficina 108 del edificio ubicado en la carrera 33 con calle 49 de Cabecera. Allí encontraron decenas de personas en su misma situación.

Le puede interesar: Así puede solicitar transporte gratis para ir a vacunarse en Bucaramanga

“Parece que citaron a más gente de la que podían atender. Pero no nos dan razón. Acá está gente de varias EPS. La organización es muy muy mala. La cita no sirve para nada”, explicó Sergio Aguillón.

Vanguardia conoció que este punto de vacunación atiende a varias EPS entre esas Avanzar Médico y Nueva EPS, pero que se desconoce quién llamó a agendar a más adultos mayores de los que este punto puede atender.

“Creemos que fue un voz a voz. Se enteraron que a alguien de su misma EPS lo vacunaban en ese punto y por eso decidieron ir a hacer la fila como si eso significara que los fueran a atender antes. Eso desbordó la capacidad de atención del punto y por eso se creó ese desorden“, explicó a esta redacción una fuente que trabaja en el proceso de vacunación en Bucaramanga que pidió reserva de su identidad.

Al parecer, el problema de comunicación se presentó con afiliados a la EPS del Magisterio de Educadores de Santander, quienes habrían entendido equivocadamente que su cita de vacunación era este miércoles.

De acuerdo con Sandra Vega, gerente de Nueva EPS en Santander, se coordinó con el Punto de Vacunación para que fueran citados 10 afiliados por hora, pero que cada afiliado llegó a la oficina con más de un acompañante.

“En este momento están llegando los pacientes que fueron agendados previamente vía llamada telefónica o mensaje de texto. De parte nuestra, el usuario debe llegar a la IPS donde verifican sus datos personales y que estén en lista. Hemos encontrado que han llegado pacientes que no han sido programados y pacientes que por su edad llegan acompañados por más de dos familiares y eso hizo que llegaran más personas de las previstas por IPS”, dijo Vega.

La gerente regional de la Nueva EPS explicó a Vanguardia que efectivamente en un punto de vacunación se atienden a pacientes de diferentes EPS pero que se realizó un plan de alistamiento para revisar capacidades de cada punto.

“Tenemos previsto que vamos a vacunar a 10 pacientes por hora. Entonces teníamos un total estimado de 20 personas en espera por hora, pero hemos encontrado más usuarios. A cada IPS se le asignó una población acorde a la capacidad, que se mide en cuántos equipos de vacunación puede disponer paralelamente y los horarios de atención. Para el caso de este punto, se definió la atención de 10 a 12 pacientes por hora”, expuso la gerente.

Vanguardia intentó comunicarse con el coordinador médico de Avanzar EPS pero no obtuvo respuesta.

Por el momento, personal de la IPS se encarga de confirmar que todos los adultos mayores que se encuentren en este punto cuenten con su cita previa de vacunación.