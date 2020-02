La población mundial se encuentra alarmada desde hace varias semanas por la aparición de un nuevo tipo de coronavirus denominado 2019-nCoV. Este brote viral, que surgió en la ciudad china de Wuhan, ha infectado a casi 10 mil personas y ha cobrado la vida de por lo menos 213.

En casi todos los medios de comunicación de diferentes países, el mensaje que se ha trasmitido es de temor e incertidumbre, tanto, que algunas naciones han adoptado medidas rigurosas para evitar la propagación en sus territorios.

Sin embargo, a pesar del miedo que se ha generado alrededor de esta nueva epidemia, todavía son muchos los que desconocen su gravedad.

Es por eso que Vanguardia decidió hablar con el médico Mauricio Orozco Levi, jefe de Neumología del Hospital Internacional de Colombia, HIC, y presidente del capítulo oriental de la Asociación Colombiana de Neomología, quien dio detalles para poder entender este virus, su gravedad, y qué tan preocupados debemos estar.

¿Qué diferencia hay de este coronavirus que está causando alarma con el coronavirus convencional?

Los coronavirus que infectan al hombre son aproximadamente cuatro, pero esto no quiere decir que sean los únicos que existen; al menos hay siete. Estos son un tipo de virus que se pueden producir en animales, pero también en humanos. De hecho, esta es la importancia de este nuevo coronavirus, que lo que hace es producir una enfermedad respiratoria similar a otras que ya existen hace años. La gravedad es que es un nuevo virus del que los humanos no tienen inmunidad conocida porque antes no se habían contagiado, y que está produciendo una infección respiratoria grave que se propaga rápidamente.

Aquí quisiera resaltar que no hay que ser alarmistas, en el sentido de que la mayoría de personas que se infecten con el coronavirus muy posiblemente van a tener una enfermedad que se resuelve espontáneamente y que no progresa a una enfermedad grave. Lo importante es que solamente unos pocos van a tener insuficiencia respiratoria, es decir, sus pulmones van a tener un daño muy grave y rápido, pero no podemos predecir quiénes son. Ahí viene la importancia de detectar los casos para que disminuya la infección de persona a persona y descubrir quiénes están enfermos para ofrecer estrategias de tratamiento de soporte de la enfermedad antes de que progrese y ponga en riesgo la vida.

¿Se puede decir entonces que esta enfermedad mutó?

Sí. Sería una buena forma de decirlo. El virus pasó de un nicho biológico, que son los animales, a otro nicho que son los humanos. Es posible que tengamos una vacuna de este coronavirus y pase a la historia como una anécdota, pero mientras tanto, es un nuevo virus y es posible que, como usted lo define, haya mutado y eso ha hecho que pase de los animales al hombre, pero también hay que resaltar que son virus similares al de la gripe, al del resfriado común y a otros virus que infectan al hombre, pero que al ser nuevo, nos agarra en una indefensión inmunológica que puede ser grave.

¿Entonces los síntomas se pueden asociar a los de la gripe?

Los síntomas son similares a la gripe, da dolores de cabeza, fiebre alta, tos con moco que viene de las vías inferiores y todo se da porque el virus no solo infecta la nariz y la faringe, sino que llega a los pulmones. Ahí está el problema, esa infección pulmonar por el virus produce tal inflamación que estos órganos dejan de transferir el oxígeno y el gas carbónico, dejan de funcionar como pulmones y el paciente muere.

Esa infección es similar a la de la influenza, pero ¿cómo díferenciar que sea un virus de coronavirus o la influenza? Solo con pruebas de laboratorio. Los síntomas son similares, ahí viene la importancia de que si alguien tiene estos síntomas: dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre, tos, dificultad para respirar, pueden ser muchas enfermedades, no solo virales, sino bacterianas o micobacterianas. Ante esto, el mensaje es: “Si usted tiene lo síntomas, la duda, o simplemente quiere información, acérquese a un personal competente, de salud o a un servicio de urgencias”. Es necesario conocer todos los síntomas para detectar o disminuir la infección epidémica en Colombia, controlar que se disemine la enfermedad y haya más casos graves. Hay personas que se infectan, por ejemplo, con los coronavirus del SARS o MERS, que no hacen nada, desde el punto de vista clínico. Este virus, si bien es una epidemia nueva, parece ser menos letal, tener una mortalidad menor que la del virus de la gripe, la influenza o el virus del SARS, con lo cual, creo que el mensaje debe ser “no alarmista, pero sí de precaución”.

¿Qué probabilidades hay que en Colombia, en donde no se ha presentado todavía, pueda adquirirlo alguien?

Yo garantizo que vamos a tener el coronavirus en Colombia muy pronto, casi que apostaría que antes de una semana vamos a tener el primer caso diagnosticado en el país. Sin embargo, yo me preocuparía más por la influenza, por la tuberculosis, por las infecciones que se producen por el mal lavado de manos. El coronavirus no cambia para nada las estrategias de protección universal: lavado de manos, soluciones alcohólicas en las manos, utilizar mascarillas o utilizar elementos de aseo o de comida sin haberlos lavado correctamente. No podemos frenar con fronteras la transmisión del virus a Colombia, pero no tenemos que ser alarmistas, es lo mismo que otras enfermedades y lamentablemente va a llegar. Es una epidemia más, es un virus nuevo, no sabemos cuál va a ser el final, pero no deberíamos ser alarmistas y saber que es otro virus más, similar a la influenza, que puede dar problemas en una proporción alta de la población. Eso es importante, que se transmite muy fácil.

Si hablamos de que el virus es como una gripa normal ¿por qué se le está prestando tanta atención?

De mil personas que se infecten con el virus de la gripe, una gran proporción no se da cuenta. Otra proporción va a ser el resfriado simple y sin ninguna relevancia clínica. Otra pequeña parte va a ser una gripe como tal, con fiebre, con malestar, y unos pocos, lamentablemente van a morir ¿qué diferencia esos grupos? Sabemos que los niños menores de cinco años, las personas de más de 65 años, los que tienen enfermedades graves como el cáncer o reciben tratamientos que disminuyen las defensas y aquellas personas que están hospitalizadas son más susceptibles de hacer la enfermedad más grave, pero no sabemos a ciencia cierta por qué pocas personas desarollan una enfermedad muy grave y hay otros que ni siquiera se infectan, o al menos no tienen ningún síntoma. ¿Cómo podemos identificar quién va a tener la enfermedad más grave?, por los grupos de riesgo. Entender que esto es igual que el virus de la gripe, en términos de síntomas y de estrategias de prevención, sería el mejor ejemplo para que la población entienda lo que hay que hacer, sin que se caiga en alarmismo, pero sí que resaltamos la importancia de las medidas de protección universal para prevenir la infección.

¿Es posible erradicar el virus?

Son virus que su ciclo epidémico pasa cuando los humanos empezamos a adquirir inmunidad. Por ejemplo, hay algunos virus que coexisten con nosotros y ni siquiera nos dan síntomas. Entonces sí, normalmente las epidemias se autolimitan, tiene un pico, luego disminuyen, e incluso pueden desaparecer o mantenerse en la población trasmitiéndose como los virus del resfriado. Sin embargo, en ese tiempo está la epidemia y toda la gravedad de la carga no solamente médica y personal, sino económica de atender los pacientes. Con toda seguridad esta epidemia se reducirá y llegará a resolverse, pero mientras tanto, lo que tenemos que hacer es enfrentarla y evitar que sea mayor a lo que podemos prevenir.