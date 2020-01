No obstante, en aquella ocasión la capital santandereana pudo alcanzar los 32 grados. Esto debido a que dicha estación se encuentra instalada unos 200 metros por encima del área urbana de Bucaramanga, por lo que en la ciudad se percibe temperaturas entre 1,5 y 2 grados mayores que las registradas en la terminal aérea.

¿Cómo se comportó el clima el año pasado?

El meteorólogo Juan Barrios explicó que la temperatura máxima anual que se registra en la estación del aeropuerto Palonegroes de 26 grados, por lo que se estima que realmente en Bucaramanga ese dato sería de 28 grados.

Los meses que históricamente han registrado mayores temperaturas son agosto, septiembre, diciembre y enero, mientras que los más lluviosos son marzo, abril, octubre y noviembre. “Esperamos que después de mitad de febrero y hasta mediados de marzo haya una temporada de transición, con algunas lluvias ligeras. La primera temporada de lluvias iniciaría después de la mitad de marzo, más o menos hasta mitad de mayo”, afirmó el experto.

Durante el año 2019, los días más calurosos fueron el 5 de enero y el 10 de septiembre, ambos con una temperatura máxima de 30,8 grados, según la medición de la estación de Palonegro. Es decir, hubo aproximadamente 33 grados en la ciudad.

En cuanto a las lluvias, marzo fue el mes con más precipitaciones del año pasado, con un volumen de lluvias de 181,8 milímetros. Le sigue noviembre con 169,5 milímetros. Según los reportes, el 12 de noviembre fue el día más lluvioso de 2019, con un volumen de 61,4 milímetros. Estas cantidades de lluvias se encuentran dentro del rango normal.

El experto señaló que al analizar los efectos del cambio climático se requieren mediciones a muy largo plazo, por lo que por ahora no se puede precisar el impacto que ha sufrido el clima de la ciudad por el calentamiento global. “Tenemos como referencia datos desde la década de los años 80”.

Por ahora hay certeza de que el clima se ve afectado cuando ocurren fenómenos de variedad climática. “En particular algo que afecta mucho al país son los fenómenos de El Niño y La Niña, El año pasado no tuvimos fenómenos de variabilidad climática, por lo que no se identificaron cambios drásticos”, indicó Barrios.

El Ideam por el momento no tiene previsto que este año se produzca alguno de estos fenómenos, al menos hasta mitad de año están descartados. “Se ven condiciones normales, cercanas a los promedios”.

De esta forma, se esperan lluvias intensas especialmente en abril y noviembre, que como es frecuente, pueden estar acompañadas por tormentas eléctricas e incluso granizadas.

Las temperaturas más extremas de Santander

Según los datos históricos del Ideam, el puntos más calurosos de Santander, incluso más que el Magdalena Medio, se encuentra ubicado en zona rural de Capitanejo, municipio ubicado a orillas del río Chicamocha en el oriente del departamento. “Allá se han tenido registros récord de hasta 40 grados, según una estación ubicada más al sur del casco urbano. Es una zona de valle, donde las temperaturas suben mucho. La temperatura máxima anual promedio es de 4,5 grados”, aseguró Juan Barrios.

En contraste, en Santander hay zonas paramunas donde están ubicados territorios de municipios como Tona, Vetas y El Cerrito, donde en algunas épocas del año se pueden registrar temperaturas por debajo de los ceros grados. Por ejemplo, durante la primera semana de enero los termómetros registraron hasta -7,4 grados en el páramo de Berlín, que tiene una temperatura mínima anual de 4,5 grados.

En años anteriores el fenómeno de heladas ha afectado a otros municipios con zonas de altiplanos ubicados a casi 2 mil metros sobre el nivel del mar. Tal es el caso de las localidades de Bolívar, El Peñón, Jesús María, Sucre y Vélez. “En datos de otras décadas han presentado valores por debajo de cero grados”, indicó.