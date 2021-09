En Santander faltan dosis para vacunar a la población de 18 a 49 años

La escasez de biológicos en el área metropolitana de Bucaramanga y, en general en Santander, ha afectado seriamente la inmunización masiva de la población entre 18 y 49 años de edad.

Desde los últimos días de agosto se empezaron a agotar las primeras dosis de Moderna y AstraZeneca que se tenían adjudicadas para este grupo etario.

Las primeras dosis que, por lo menos hasta ayer al cierre de esta edición se contaban en el territorio santandereano, eran solo las de la farmacéutica Pfizer, las cuales, según lineamientos de las autoridades sanitarias, deben ser priorizadas para los menores de 12 a 17 años con y sin comorbilidades, mujeres que tengan más de 12 semanas de gestación y hasta los 40 días postparto sin importar su condición migratoria, así como a la población mayor de 50 años.

Si bien el Ministerio de Salud y Protección Social anunció hace unos días la llegada al país de 1,4 millones de dosis de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca, las entidades territoriales esperan recibir pronto los biológicos porque se evidencia una reducción significativa de ciudadanos en los puntos de vacunación.

Vanguardia pudo conocer que frente a esta situación, Bucaramanga no se ha quedado de brazos cruzados. La Secretaría Local de Salud decidió distribuir entre jueves y viernes a las IPS vacunadoras, un remanente de primeras dosis de Pfizer para que este fin de semana o hasta agotar existencias se pueda vacunar a toda la población en general.

“Ya hicimos priorización con los menores, embarazadas, gestantes y mayores de 50 años. Incluso iniciamos vacunación en los colegios porque sí nos interesa aprovechar la vacuna Pfizer en los menores de 18 años, pero necesitamos avanzar. Tenemos segundas dosis de Sinovac, Pfizer y AstraZeneca para quienes las necesiten”, aseveró Juan José Rey, titular de esta cartera.

Quien en las últimas horas notificó que había recibido 4 mil primeras dosis de AstraZeneca para la protección de los mayores de 18 años.

A corte del 8 de septiembre, según la Secretaría de Salud Departamental, en Santander se habían aplicado en total un millón 807 mil 539 vacunas, que corresponden al 97% de acuerdo con los biológicos entregados. En el departamento, un millón 1 mil 584 personas habían recibido la primera administración, 789 mil 955 habían sido inmunizadas con dos dosis y unidosis.

Llamado a las Secretarías de Salud

Al parecer, la situación, que está directamente relacionada con la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, no solo es compleja en esta zona sino en todo el país, durante el Puesto de Mando Unificado, Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del MinSalud, reconoció que “se ha tenido escasez, pero nunca desabastecimiento de vacunas”.

Bermont informó que durante este mes está proyectada la recepción de 12,7 millones de dosis de las diferentes casas farmacéuticas. Y fue enfático en hacer un llamado a los entes territoriales para que apliquen las dosis de Pfizer únicamente a la población que debe ser vacunada con este biológico.

“Secretarios, no pueden gastarse una sola vacuna de Pfizer hasta el momento, que no sea lo que determinamos en la resolución de distribución. No habría cómo completar esquemas si incumplen y se cambian, como ha sucedido, que se han puesto como primeras dosis las que debían ser de segundas; así como nos está sucediendo con Sinovac. Nosotros las repondremos porque no podemos fallarle a la comunidad, pero son actos irresponsables”, dijo.

Inmunidad de rebaño

Con respecto a las metas para alcanzar la denominada inmunidad de rebaño, el Secretario de Salud de Bucaramanga comentó que la falta de dosis no solo puede comprometer la cobertura, sino que afecta la meta de alcanzar la inmunidad colectiva en octubre. No obstante, considera que el Municipio es muy eficiente en la aplicación de vacunación.

“Tenemos 72 equipos vacunadores, 21 instituciones que prestan servicios ayudando a vacunar. Necesitamos biológicos para colocarlos. La meta de alguna manera depende de que nosotros podamos tener alrededor de 130 a 140 mil vacunas mensuales aplicadas en los brazos de los bumangueses. Hemos aplicado unas 40 mil vacunas y si nos llegan 150 mil en la segunda quincena de septiembre entonces quedamos al día”, precisó.

El funcionario subrayó que la programación ya está lista para ir a colegios, universidades, empresas, veredas, barrios y aquellos puntos donde está la población vulnerable.

De hecho ya se llegó a los colegios Inem, Salesiano, Técnico Dámaso Zapata, Santa María Goretti y la Escuela Normal Superior. Tan solo en el Inem se aplicaron 204 dosis de Pfizer a estudiantes que atendieron el llamado, con el consentimiento del padre de familia.

Riesgo de brote

Bladimiro Rincón, profesor titular de la Universidad Industrial de Santander, aseguró que en la población que no se ha vacunado se pueden presentar brotes del virus y un incremento en casos de mortalidad que desbordan los sistemas de atención sanitaria, como se está viendo en Estado Unidos.

“La población que no esté vacunada es la que mayormente se va a afectar y en menor medida la población vacunada que tenga enfermedades de base o sean adultos mayores”, indicó.

Juan José Rey, secretario de Salud de Bucaramanga y quien es epidemiólogo, opinó que de presentarse brotes o aumento de casos, los más afectados serán los que no estén vacunados.

“En Bucaramanga, la población que más se ha resistido a recibir esa primera dosis es la de las últimas etapas. Obviamente hay que hacer todo el esfuerzo para llegar a estas poblaciones que son los jóvenes y aparte son etapas que se abrieron con pocas cantidades de vacunas. Nosotros redoblaremos los esfuerzos cuando tengamos los biológicos”, acotó.