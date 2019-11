Este 30 de noviembre se acaban las rutas complementarias de Metrolínea en el área metropolitana de Bucaramanga

Una polémica se generó este lunes entre ciudadanos y usuarios de Metrolínea al conocer que a partir del 1 de diciembre ya no habrán más rutas complementarias que apoyen al Sistema de Transporte Masivo.

La Alcaldía de Bucaramanga, el Área Metropolitana de Bucaramanga, Amb, y Metrolínea, a través de un comunicado, manifestaron que esta decisión se tomó debido a que este ejercicio con los buses convencionales funcionaba a manera de prueba con el fin de determinar y desarrollar un modelo de complementariedad operativa entre el Sistema Integrado de Transporte Masivo, Sitm, y el Transporte Público Convencional, TPC.

“Transcurrido un tiempo suficiente de prueba y evaluación, éstas deben operar de manera sostenible bajo un esquema de control de recaudo y operación centralizado, requiriendo un acuerdo con los concesionarios de operación que permitan la vinculación definitiva de las empresas del Transporte Publico Convencional (TPC) al SITM, bajo el esquema de complementariedad. Sin embargo, después de múltiples mesas de trabajo, dicho acuerdo no resultó posible.

En este sentido, el SITM Metrolínea continuará funcionando normalmente con la flota vinculada de los dos concesionarios de Operación, cubriendo los diversos sectores de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.”, se lee en el comunicado.

Por otro lado, a través del mismo, el Amb y la Alcaldía de Bucaramanga, afirman que ajustarán los esquemas de servicios del Sitm y el TPC, y que garantizarán la prestación del servicio en los sectores que se estaban presentando.

¿Qué dicen las empresas?

Aunque en el comunicado publicado también se incluye a Metrolínea, esta redacción quiso comunicarse con la gerencia de la empresa para conocer a detalle el motivo de desmonte de este convenio y la solución que se planteará para cubrir la ruta y reducir la posible afectación que tendrán los usuarios del sistema; sin embargo, Emilcen Jaimes, gerente de Metrolínea, explicó que eso lo definirá el Amb.

Vanguardia quiso conocer la versión de una de las empresas transportadoras que hacían parte de este convenio, por este motivo se comunicó con Luis Fernando Sánchez, gerente de Cotrander, quien manifestó que la empresa respeta la decisión de la autoridad de transporte, pero que esta fue unilateral y del mismo modo, afectará no solo a los usuarios sino a sus operaciones.

“Vamos a regresar a las rutas originales, las cuales estuvieron suspendidas por dos años y que fueron afectadas por la informalidad. Estamos a la espera de que se concerten con la autoridad de transporte, la administración municipal y el ente gestor, algunas condiciones que nos han puesto a los transportadores convencionales para llegar a la complementaridad”, dijo Sánchez.

En cuanto a las condiciones, éstas radican en que los buses complementarios deben tener el sistema de recaudo tecnológico y el método de remuneración debe ser diferente pues, según Sánchez, los transportadores convencionales deberían entregar el 30% para los actores nuevos que deben ingresar para aspirar a ganar esta tarifa.

¿Qué dicen los conductores?

Juan Carlos Estrada, presidente del Sindicato de Conductores de Metrolínea, aseguró que esta era una decisión que se veía venir.

“Si bien era cierto que había una motivación, la cual era la prestación de un servicio, el Área Metropolitana de Bucaramanga no tenía la facultad de autorizar ese convenio porque hay un contrato de concesión firmado con los operadores, en donde los vehículos tienen que cumplir con una homologación. Adicional a eso, la ficha técnica con la que se estaba haciendo la complementariedad no cumplía para nada, porque son vehículos del antiguo sistema que se habían ‘adecuado’ para la prestación de ese servicio, pero no contaban con el monitoreo y los equipos para controlar el recaudo”, explicó Estrada.

De esta manera, al no cumplir la normatividad, la decisión no sorprendió a los conductores del Sitm, quienes ahora esperan que la entidad cubran los espacios vacíos que quedarán con la desvinculación de estos buses.

Por otro lado, un conductor de la empresa Cotrander, expresó que los verdaderos afectados van a ser los usuarios que se veían beneficiados con estas rutas, ya que ahora, tendrán que pagar más de un pasaje para llegar a su destino.

“Con un solo pasaje, los pasajeros tenían la opción de viajar a los cuatro municipios, al quitar esa posibilidad se va a generar una afectación de tipo social, sobre todo para los ciudadanos de escasos recursos.”, dijo el conductor.

De la misma forma, señaló que el problema se debe a que Metrolínea les exige a los conductores integrarse completamente al sistema, pero debido a las diferentes problemáticas económicas que, para ellos, atraviesa la empresa, aceptar esa propuesta genera temor.

Igualmente, para este conductor, el hecho de perder este beneficio podría producir que se incremente el uso de transporte informal, fenómeno que crece cada vez más en el área metropolitana de Bucaramanga.