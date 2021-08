En Floridablanca, Piedecuesta y Girón la comunidad sigue reportando afectaciones en las rutas habituales de recolección de residuos. Desde el pasado lunes festivo existen quejas por la suspensión de recorridos de las empresas prestadoras del servicio de aseo en los tres municipios.

De hecho, este lunes se tuvieron que atender los puntos críticos por acumulación de basura con el uso de volquetas, ya que la mayoría de los camiones compactadores permanecían ocupados con residuos sólidos.

Lea también: Procuraduría vuelve a recordarle a la Alcaldía de Aguachica que debe recibir las basuras de Santander

Hasta el cierre de la presente edición los alcaldes de Floridablanca, Piedecuesta y Girón no habían comunicado en qué lugar realizarán la disposición de las cerca de 400 toneladas de residuos sólidos que diariamente se generan en dichos municipios.

De acuerdo con lo informado desde empresas de aseo que operan en el área metropolitana, ante la imposibilidad de disponer los desechos en Aguachica debido a la oposición de la comunidad, se estudia qué posibilidades existen para llevar tal cantidad de basura a El Carrasco.

Desde el domingo pasado los residuos de Bucaramanga se comenzaron a disponer de nuevo en El Carrasco, pese a la orden de cierre judicial vigente. El Gobierno Local también ha insistido sin éxito en la alternativa de trasladar la basura hasta Aguachica, por lo cual tomó la determinación de evitar un desastre sanitario y usar nuevamente este relleno sanitario.

Mientras se resuelve en dónde dispondrá Floridablanca, Piedecuesta y Girón, las autoridades le solicitaron a la población acudir en la mayor medida posible a prácticas de reciclaje, separación desde la fuente y aprovechamiento de los residuos.

Desde la Asamblea de Santander se informó que este miércoles se programó una audiencia pública para analizar y discutir soluciones inmediatas y definitivas frente a la crisis de disposición de residuos que existe ante la clausura ordenada de El Carrasco.

“Se invitó a los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, a los 12 mandatarios más de Santander que vierten sus basuras en El Carrasco, a la Anla, la CDMB, la Contraloría, la Procuraduría y la Gobernación de Santander”, precisó el diputado Jonathan Duarte.

“Pudieron disponer solo unos vehículos”

Con acompañamiento de la Policía y presencia del Esmad, en la madrugada de este martes más de 20 camiones cargados con residuos lograron ingresar y disponer desechos en el Parque Tecnológico Ambiental Las Bateas, localizado en Aguachica.

Le sugerimos leer: Decretan calamidad pública por emergencia de la basura

Sin embargo, cuando salió el sol los conductores de las empresas de aseo que operan en el área metropolitana nuevamente se encontraron con la resistencia y bloqueos viales por parte de la comunidad, a pesar del apoyo policiaco.

“Pudieron disponer solo algunos vehículos y fue por única vez. Lo que dijo la comunidad es que no permitirá el paso de más camiones. Los alcaldes de Floridablanca y de Piedecuesta tampoco fueron atendidos en Aguachica; es una posibilidad que se empieza a descartar. En estos momentos estamos esperando que la Alcaldía de Girón nos resuelva un tema jurídico, para empezar a disponer en El Carrasco”, informó ayer a Vanguardia un directivo de una empresa de aseo.

Luego del “segundo llamado de advertencia” realizado al Alcalde de Aguachica por parte de la Procuraduría, ente de control que le solicitó “garantizar la efectiva y adecuada prestación del servicio público de aseo”, los alcaldes de Floridablanca y Girón, junto con el jefe de Gobernanza de Bucaramanga se desplazaron hasta dicho municipio de Cesar con el fin de sostener una reunión con las autoridades locales.

“Hemos estado buscando al Alcalde de Aguachica y a su equipo de Gobierno y no hemos recibido atención de ninguno de ellos”, informó Miguel Ángel Moreno, alcalde de Floridablanca.

Tratamos de obtener un pronunciamiento por parte de la Alcaldía de Aguachica, pero hasta el cierre de la presente edición de Vanguardia no hubo una comunicación oficial.

“Ya se empieza a ver el desorden”

Al cierre de la presente edición la ciudadanía nos reportó acumulación de residuos en múltiples calles de El Poblado y del casco antiguo de Girón.

“Completamos tres días sin recolección en la mayoría de barrios de Girón. Es terrible que se exponga a la comunidad a un riesgo sanitario. Ya se empieza a ver el desorden de basura en los andenes, en cuartos de aseo y en los depósitos que instalaron en algunas calles. ¿Cuándo se normalizará el servicio?”, manifestó un comerciante del sector de El Poblado.

En decenas de barrios de Floridablanca las comunidades completaron dos días sin poder sacar los residuos de sus viviendas, ante la no operación de las rutas habituales de recolección. En propiedades horizontales ya se restringió el depósito de basura en cuartos de aseo.

“Nuestra empresa de aseo municipal, Emaf, continúa recogiendo los residuos sólidos de la ciudad, en el parque principal y las plazas de mercado, y distintos puntos. La labor no para”, informó este martes el Alcalde de Floridablanca.

“Emab nos habilitó El Carrasco”

Finalizando la tarde de ayer, desde el Gobierno de Girón se indicó a Vanguardia que ya existía luz verde por parte de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, para poder disponer la basura de dicho municipio en El Carrasco.

También le puede interesar: Alcaldes de Floridablanca y Piedecuesta buscan al de Aguachica para mediar en crisis de la basura

Sin embargo, al cierre de la presente edición aún no se había dispuesto ni un kilogramo de desechos de Girón en dicho relleno sanitario, ya que existían inconvenientes legales con uno de los prestadores de aseo y además se analizaban las consecuencias jurídicas de seguir usando El Carrasco, pese a la orden judicial de cierre definitivo.

El Gobierno de Girón precisó que “la Emab ya nos habilitó El Carrasco, pero Veolia no quiere llevar las basuras allá, no quieren tener repercusiones legales. Iniciamos una negociación para tratar que Veolia disponga en El Carrasco. También vamos a tomar acciones legales para evitar un desastre en las calles. En estos momentos no tenemos una solución clara, no sabemos a dónde llevar la basura. Solicitamos a la comunidad reciclar lo que se pueda aprovechar”.

José Pablo Ortiz, gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, confirmó anoche a Vanguardia que “sí” se otorgó disponibilidad para recibir los residuos de Girón.

Veolia, empresa que opera rutas de recolección en el área metropolitana, informó este martes a través de sus redes sociales que “nos encontramos revisando las implicaciones o consecuencias al incumplir la orden judicial y ambiental que pesa sobre El Carrasco. Pedimos a nuestros usuarios no sacar los residuos a las calles, mientras se normaliza la situación.

Piden incrementar el reciclaje

Los gobiernos municipales y las empresas de aseo solicitaron a la ciudadanía implementar prácticas de reciclaje, con el fin de reducir en la mayor medida posible la generación de desechos.

Entes como la Personería de Floridablanca piden hacer la separación “en la fuente (donde se generan los residuos y desechos). En las canecas o bolsas negras, cada familia debe introducir los desechos (de comida, empaques, material de barrido, entre otros). En las verdes, los elementos orgánicos biodegradables (cáscaras de frutas y verduras, heces de animales, residuos de poda y jardín, entre otros) y en las blancas, restos aprovechables (vidrios, plástico, papel, metales y cartón, entre otros)”.

De acuerdo con estadísticas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el área metropolitana de Bucaramanga no se aprovecha ni el 3% de los residuos sólidos.

“Los residentes en el área metropolitana debemos comprometernos a reciclar, a separar en la fuente para que sólo entreguemos los desechos al carro recolector y así evitaríamos que cientos de toneladas de basuras llegaran al relleno sanitario”, indicó María Margarita Serrano, personera de Floridablanca.

La Emab dispone cerca de 21 rutas de reciclaje en Bucaramanga, puede solicitar el servicio a través de la línea 700 0480 exención 125. La Cooperativa de Recicladores Bello Renacer tiene más de 35 rutas (teléfono 646 7133), la Asociación de Recicladores de Floridablanca, Asoreflor, atiende más de 20 barrios en el área metropolitana (tel. 315 678 9921), también existe Ecopiedecuesta (318 2784298).