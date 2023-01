La Gobernación de Santander anunció que, para la vigencia 2023, habilitó tres fechas para que los conductores accedan a descuentos por el pronto pago del impuesto de automotores.

De acuerdo con el secretario de Hacienda de Santander, Félix Eduardo Ramírez, los descuentos estarán entre el 15%, 10% y 5% dependiendo de la fecha en que se cancele el gravamen. (Ver gráfico).

Superada estas fechas no habrá ningún tipo de beneficio y los contribuyentes pagarán la tarifa plena hasta el próximo 31 de diciembre.

Así las cosas, para un automóvil avaluado en cerca de $27 millones el valor pleno del impuesto sería de $405 mil. Con el descuento del 15%, si paga el gravamen en abril, obtendría una rebaja de $60.750. No obstante, a este concepto se le cobra además un valor de “sistematización” que alcanza los $25.906, para un total de pago de $370.156.

El funcionario afirmó que también se aplicarán beneficios para los conductores que tengan sus vehículos matriculados en otros departamentos y quieran trasladarlos a Santander.

“Durante el primer año se podrán ahorrar el 80% del valor total y durante el segundo el 40%. Este es un llamado de atención. No es justo que existan conductores que utilizan las vías del departamento y tributen en municipios diferentes a los de nuestro territorio”, señaló Ramírez Restrepo.

¿Cómo se puede pagar?

El Gobierno Departamental informó que la forma directa de consultar y pagar el valor del impuesto a través de internet es por medio del sitio web: iuva.syc.com.co/santander, en el que se podrá saber cuánto se debe y cancelar el valor de manera electrónica.

Asimismo, se informó que a través de la página de la Gobernación de Santander, www.santander.gov.co se puede acceder al pago. Se debe ingresar al botón de “Trámites y Servicio” y luego dar clic sobre la opción “Impuestos”.

La tercera opción de pago es de manera presencial la Casa del Libro Total, en sus sedes de Bucaramanga, Barrancabermeja y San Gil.

Se incrementaron tarifas

Un conductor de Bucaramanga, quien pagó $358.189 de este impuesto en el 2020, canceló $348.378 en el 2021 y $335.506 pagó en la vigencia 2022 por su impuesto vehicular, se sorprendió al comprobar que este año la tarifa no fue decreciente, sino que fue en aumento. Su liquidación del impuesto llegó a $370.156.

Lo mismo sucedió con otros conductores consultados por esta redacción, que notaron incremento en la tarifa.

En tal sentido, el secretario de Hacienda de Santander, Félix Eduardo Ramírez, aclaró que “como Gobernación no aplicamos las tarifas. Los valores los determina el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte”.

Durante los últimos días de 2022 el Gobierno Nacional reajustó los valores de este tributo, a través de la Resolución N° 20223040072375 del 30 de noviembre del 2022. En ella se explicó que “para efectos del pago de impuestos para los vehículos automotores, determinase como base gravable para la vigencia fiscal 2023. El valor indicado para cada uno de los vehículos en las tablas anexas a la presente resolución, de acuerdo con la correspondiente marca, línea, cilindraje del motor, capacidad de carga, capacidad de pasajeros y el año del modelo”.

Entre otras, se tuvieron en cuenta factores como la inflación y el alza del dólar, que afectó los precios de vehículos nuevos y usados.

Así las cosas, el valor del impuesto se afectó de la siguiente manera:

-Tarifa del 1,5%: cancelarán los propietarios de vehículos cuyo valor comercial llegue hasta los 52’483.000.

-Tarifa del 2,5%: corresponde a aquellos que oscilan valores entre los 52’483.000 y hasta 118’083.00.

-Tarifa del 3,5%: se aplica a los automotores que superen los 118’083.000.

El tema de los morosos

Según cifras del Gobierno Departamental, en Santander hay matriculados 448.011 vehículos entre motocicletas, automóviles, camionetas, camperos, camiones y motocarros. No obstante, de esta cifra hay cerca de 134.403 que están en mora con el tributo.

Las autoridades advirtieron que para estas personas la sanción mínima por no pagar es de $212.000, pero esta puede llegar hasta el 200% del valor adeudado, si se abre un proceso tributario.

Además, se advirtió que durante el 2023 no se tiene previsto ningún tipo de descuento para los morosos. “La instrucción es que debe haber cultura de pago de parte de los contribuyentes y lo más seguro es que no habrá ninguna clase de beneficio. No vamos a premiar a los morosos”.

Se informó también que a partir de abril de 2023 arrancarán nuevamente los procesos de embargo de las cuentas bancarias de quienes tengan deudas de sus vehículos.

Cabe destacar que dentro del cobro obligatorio de este tributo también están “incluidas las motocicletas con más de 125 centímetros cúbicos de cilindraje y los motocarros”.

Si usted tiene dudas o requiere asesoría sobre el Impuesto Vehicular puede comunicarse a las líneas 607691 0880 opción 4 y 607691 0888, o a través del correo electrónico direcciondeingresos@santander.gov.co.