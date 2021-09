Piedecuesta y Floridablanca suspenden PAE por irregularidades

Una vez se empezó con dicho cambio, un equipo de la Secretaría inició visitas de inspección y control en las diferentes sedes para verificar las condiciones de preparación y suministro directo de las raciones, encontrando que frutas y productos panificados no eran aptos para el consumo de los menores.

“Este hecho es inadmisible, no podemos permitir que esto pase con nuestros niños de Piedecuesta. Ellos merecen toda nuestra atención y respeto, por ello como Secretaría de Educación exhortamos al operador del PAE, UT Alimentación Escolar Piedecuesta 2021, a responder como corresponde”, aseveró la funcionaria.

Según Silva Ardila, “este tema demanda toda nuestra atención de tal manera que le hemos pedido también a la interventoría, Haverhill SAS, que entregue un informe inmediato sobre lo sucedido, por cada uno de los establecimientos educativos, para determinar cuáles son las acciones que se deben seguir, para establecer las responsabilidades respectivas y de qué manera remediamos esta situación por el bienestar de nuestros niños”.

Desde la Administración Municipal se hizo un llamado a los padres de familia para que denuncien si conocen más inconsistencias. La información se puede enviar a los correo electrónicos: pae@sempiedecuesta.edu.co, utaepiedecuesta2021@gmail.com y spqinterventoriahaverhillpta@gmail.com

Vanguardia pudo establecer que el contrato entre Alcaldía de Piedecuesta y UT Alimentación Escolar Piedecuesta 2021 se firmó por $4.283.683.680, con un plazo de ejecución de 161 días calendario escolar. El acta de inicio se firmó el 12 de febrero de 2021.

La UT Alimentación Escolar Piedecuesta 2021 está conformada por la Fundación Social de Apoyo, Desarrollo y Bienestar de la Niñez y el Adulto Mayor - Nuevo Amanecer, cuyo representante legal es Claudia Marcela Alzate Vargas; por Servicios y Alimentos Nacionales SAS - Seryalina, cuyo representante legal es Mario Rafael Chica Meza; y por la Fundación Alimentar Capital, cuyo representante legal es Robinson Cely Cely.

Según averiguaciones realizadas por una veeduría ciudadana, los padres de familia de este municipio no han denunciado inconsistencias que pongan en riesgo la operación del PAE, de hecho tras cuestionamientos ninguno manifestó tener problemas con los paquetes para preparar en casa.

En Floridablanca

La Secretaría de Educación de Floridablanca, por su parte, decidió suspender la quinta entrega de los paquetes nutricionales. Luego de una visita de inspección a las bodegas del proveedor del PAE se logró determinar que no estaban listos todos los elementos necesarios, para garantizar su distribución a toda la población escolar beneficiaria.

Pedro Osma, titular de esta cartera, comunicó que “pudimos evidenciar que no existen todavía los suplementos nutricionales completos, por lo tanto se suspende la entrega hasta que el proveedor no garantice calidad y cantidad para cumplirle a los beneficiarios. Exigiremos al operador transparencia en el proceso y no dudaremos en actuar con mano dura y sin contemplación cada vez que se presenten irregularidades o disminución de la calidad de la alimentación escolar.

Laura Castellanos, nutricionista del PAE en esta localidad, aclaró que los escolares recibirán raciones industrializadas que consisten en paquetes nutricionales que deben cumplir con los estándares de calidad requeridos y la tabla nutricional necesaria, así como con “toda la exigencia de nutrientes para los niños y jóvenes beneficiarios”, luego de iniciar la presencialidad en las instituciones.

El PAE en Floridablanca está a cargo de la UT RPC Floridablanca 2021, representada legalmente por Mario Rafael Chica Meza.