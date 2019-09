Según explicó a Vanguardia César Augusto Fontecha Rincón, “esas tres personas son las que por escrito me dice el Gerente de la Emab que debo invitar y fueron las propuestas que llegaron. Solo esas tres se invitaron. De dónde salieron. No sé...”.

Y agrega, “yo entrevisté a este señor, nunca lo había visto y a mí me pareció que de los que llegaron ahí era el más competente... Yo quiero que juzguen a esta persona, miren la calidad de persona y la experiencia que tiene, no es un niño, tiene 70 años. Qué tiene que hacer este señor, llevarnos a la mejor decisión...”.

El Alcalde en su intervención agrega: “... yo le dije a José Manuel (Gerente de la Emab), este es el que me parece y que cobre $700 millones es barato para lo que nos vamos a ahorrar... Entonces quiero yo que me apoyen en esto, en la escogencia de esta persona y esté seguro que no les queda mal...”, señala entonces el alcalde Rodolfo Hernández.

Este audio hace parte del proceso de pliego de cargos que la Procuraduría formuló al Alcalde de Bucaramanga, en donde el Ministerio Público se pregunta si realmente se registró una selección objetiva para esta consultoría en la Emab.

Según el documento de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa es “dable señalar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 6º de la Resolución No. 242 del 25 de marzo de 2014, por la cual se adoptó el Reglamento de Contratación de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, la competencia para ordenar y dirigir la celebración de contratos y para escoger los contratistas será del Gerente. Por lo tanto, no se justifica la intromisión por parte del alcalde Rodolfo Hernández Suárez, salvo que le asistiera un particular interés, en la selección del ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala, como consultor encargado de elaborar el pliego de condiciones para la selección, implementación, operación y mantenimiento de la nueva tecnología para el tratamiento de los residuos sólidos en Bucaramanga”.

Agrega la Procuraduría que “llama además la atención del despacho, el grado de cercanía entre el ingeniero Alarcón Ayala y el alcalde Rodolfo Hernández y su familia, al punto que le abrieron las puertas de su apartamento, tal y como lo afirma en su declaración jurada el propio Luis Carlos Hernández Oliveros, hijo del burgomaestre, en la que señala: ‘El señor se quedaba en el apartamento de mi papá que tiene tres habitaciones (...). El señor Alarcón desayunaba conmigo, con mi mamá y mi papá a veces’”.