Hellen Gelves, una mujer de 32 de años, es la víctima más reciente en Santander de las cirugías estéticas realizadas en lugares no aptos para tal fin y por profesionales no idóneos para este tipo de procedimientos.

Días después la clínica involucrada en los hechos fue sellada y a mediados de la semana pasada a otra más se le ordenó clausura temporal, luego de que se confirmará que no cumplía con los estándares de calidad y habilitación; además, se identificó a una persona que estaba ofreciendo servicios de cirugía plástica sin ser especialista en la rama.

De acuerdo con información entregada el pasado 16 de julio a Vanguardia, por parte de Luis Felipe Tarazona, director de Desarrollo, Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud de Santander, durante la vigencia 2021-2022 se han sellado cuatro lugares en Bucaramanga y uno más en Socorro por realizar intervenciones de alta complejidad, con personal no especializado.

Esto deja en evidencia que hay una proliferación de centros de estética e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) donde se están llevando a cabo procedimientos invasivos, en quirófanos no certificados. Pero, más allá de eso, lo que demuestra es que el departamento, específicamente en Bucaramanga y su área metropolitana, se ha vuelto uno de los destinos más seleccionados para quienes desean embellecer, mejorar o corregir su aspecto corporal.

Lo anterior, de hecho, es confirmado por Carlos Julián Díaz Serrano, cirujano plástico, estético, reconstructivo y de la mano, miembro de número de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y presidente de la Seccional Santander. Por esta razón considera que es importante que la Secretaría de Salud Departamental avance con los controles, pues garantiza la seguridad y calidad, incluso esa imagen que tiene la medicina en sus diferentes especialidades.

“Bucaramanga es una ciudad referente en turismo médico. Durante los últimos cinco años ha crecido bastante y esto implica que lleguen pacientes directamente del exterior a realizarse procedimientos. Eso nos ha favorecido mucho. Podemos decir que casi el 40% de nuestros pacientes son extranjeros que no tienen ningún vínculo real con la ciudad o el país, ni siquiera hablan español. Tenemos dos hospitales muy grandes, el HIC (Hospital Internacional de Colombia) y la Foscal Internacional, que hacen que Bucaramanga sea aún más fuerte y referente de estos procedimientos”, aseveró.

¿Qué cree que está pasando?

“Hay ciertas instituciones que no se habilitan ante la Secretaría de Salud porque es muy exigente y lo hacen ante el Ministerio de Ambiente, entonces se ha vuelto muy complejo ejercer controles. Los colombianos somos muy dados a dárnosla de vivos y acomodar la norma, lo que repercute mucho dentro del ejercicio profesional”, acotó el cirujano plástico.

Si bien solo los casos que terminaron en muerte son los que más salen a la luz pública, las secuelas de una mala práctica son bastante severas.

¿Cuáles son las consecuencias de una mala práctica?

Antes de responder a este interrogante, el presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Seccional Santander dejó claro que hay un abanico de nombres que se utilizan para hacer una mala praxis como cirujano cosmético y cirujano estético que no existen; por eso, es importante que la persona interesada en realizarse un procedimiento lo haga con un cirujano plástico estético, reconstructivo y de la mano que es el realmente acreditado en Colombia.

El listado de esos profesionales certificados se puede consultar en la página de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva www.cirugiaplastica.org.co

“Esto no quiere decir que quien no está en la página no sea cirujano plástico, que pueda realizar estos procedimientos, porque hay algunos médicos que hace poco terminaron la especialidad y deben esperar para estar en la página de la Sociedad, ya que para ser aceptados por proceso se evalúa durante un tiempo prudente el comportamiento”, aclaró.