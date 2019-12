Este es el cuarto año consecutivo en que se niega el cobro de la ‘prima navideña’ para los taxistas de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Así lo confirmó la ingeniera Maritza Niño Rojas, subdirectora de Transporte del Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, quien señaló que esta tarifa adicional, en el último mes del año, no está formalizada, ni se formalizará por parte de la entidad.

Así las cosas, el operador no le debe cobrar al usuario más del valor correspondiente a lo que se ha establecido en el Acuerdo Metropolitano, por medio del cual se adoptan las tarifas en la modalidad de servicio público de transporte individual de pasajeros en vehículos tipo taxi de radio de acción metropolitano, para la vigencia 2019.

“Esta denominada ‘prima navideña’ no se ha venido cobrando en los últimos años. En el estudio que hacemos anualmente sobre tarifas hay una estructuración de la canasta de costos y no se contempla este valor”, explicó la Subdirectora de Transporte.

En este sentido, si un conductor exige el pago de algún tipo de bonificación o aumenta los valores tarifarios durante la época decembrina podría enfrentar algún tipo de sanción por parte de la autoridad competente, ya que estaría incurriendo en una acción ilegal.

“Los usuarios de este medio de transporte están en el compromiso de verificar las unidades indicadas en el taxímetro, según la distancia recorrida, con el valor que se le está cobrando, sí existe alguna reclamación o queja debe entregarla al AMB para iniciar el proceso respectivo”, acotó la funcionaria.

Frente al tema, algunos miembros del gremio amarillo señalaron que si bien no están de acuerdo con estas decisiones administrativas, las respetan; sin que esto signifique que no existan compañeros que sí se tomen atribuciones, por el desagrado que les genera el anuncio. En últimas no hay un riguroso control para impedir que el valor exigido al pasajero sea alterado.

Carlos Rangel, uno de los líderes del gremio, por su parte, indicó que es libertad de los usuarios entregar la ‘prima navideña’ a los taxistas como reconocimiento al servicio prestado; sin embargo, este es un aporte voluntario, de lo contrario se estaría cometiendo una irregularidad.