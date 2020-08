$!Un asesinato disfrazado de exorcismo en Santander

No me quiero morir...

Se fueron a vivir

Javier Toloza Barrera se tornó tan violento en su relación, según testigos, que no permitía que Leidy Tatiana bajara al pueblo sola, si, por ejemplo, su hija se enfermaba. Esas labores la realizaba la mamá del hombre. Llegó al punto de prohibirle a esta mujer comunicarse con su familia en Bucaramanga. El contacto con su mamá y hermanas fue por terceros. Razones iban y venían. Incluso le destruyó alguna vez el teléfono celular. En otra ocasión, en medio de una discusión, Javier le lanzó una piedra y le causó una herida abierta a Leidy Tatiana en la ceja. A golpes comprendió que no podía contradecir a Javier, menos cuando estaba bajo los efectos del licor. Nelly García fue contundente al asegurar:

Ocurrió en un bazar

A las diez de la noche llegaron a la vereda de El Playón. Leidy Tatiana no hablaba. “Estaba totalmente convaleciente. No podía estar de pie”, recordó un testigo. Esa noche, Javier buscó con insistencia un ‘canguro’ de color verde, donde afirmaba guardaba su revólver. Arma que la mamá del mismo sujeto había escondido en su casa horas antes, como forma de prevención, según se conocería después. Cuando le preguntaron a Javier esa noche para qué necesitaba el revólver, aseguró sin temor:

Javier Toloza Barrera trasladó a Leidy Tatiana a Bucaramanga a principios de julio. Si bien este sujeto aseguró que la llevaría al médico, insistía en que ella estaba “poseída por un demonio”. Afirmaba que un hechizo destruía su salud. Decidió buscar, según testimonios, a sacerdotes, pastores y hasta brujos en busca de un exorcismo. La familia de Leidy Tatiana no creyó en tal versión, pero Javier no permitía que ella acudiera donde un especialista.

Dos horas de tortura

El Observatorio Ciudadano del Feminicidio ha registrado en Santander 115 asesinatos contra mujeres, desde el 1 de enero de 2017 hasta la fecha. De estos, por lo menos 75 casos corresponden a feminicidios.

Javier llevó a Leidy Tatiana al baño. Aseguró que debía asearla para la visita que llegaría. Se encerró con ella en el lugar, y no permitió que nadie ingresara. Allí comenzó la tortura para esta mujer.

- Sal demonio, deja a Leidy, déjala en paz en nombre de Cristo...

Los gritos de Leidy Tatiana llegaron como un soplo de mal pensamiento para quienes estaban en la vereda. Ahora sí, una sombra siniestra se acomodaba en forma de súplicas de una mujer en este caserío. Cuando se acercaron al baño se escuchaban sonidos de golpes. Como cuando se impacta un cuerpo con violencia.

- Leidy luche, luche, no me deje a mí...

La mamá de Javier, María Helena Barrera, y otras personas se acercaron a la puerta del baño atraídos por los gritos.

- ¿Está bien ‘mijo’? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los gritos?, preguntó la mujer.

- Sí. Le estoy haciendo una oración. Respondió.

Las mujeres se retiraron. En el baño se escuchaba que la regadera estaba abierta. La mamá de Javier y otra mujer dirían después que se fueron a hacer oración a otra casa. Los gemidos de Leidy Tatiana no paraban.

- ¡Sal, porquería! ¡Sal, porquería!

De pronto, todo quedó en silencio. Pasadas las diez de la mañana, Javier Toloza Barrera abrió, por fin, la puerta del baño. Todo el cuarto estaba en charcos de agua y sangre. Salió temblando. Todo mojado.

- ¿Qué pasó? Le preguntaron.

- Tengo frío, respondió Javier.

Salió de la casa. Tomó una silla de plástico y se sentó en medio de la carretera.

- Le saqué el demonio. Leidy fue muy débil. Los demonios la destrozaron. Mi papito Dios está conmigo. Me protegió, pero ella no aguantó...

Los asistentes ingresaron a la casa. Hicieron con la vista el inventario de la tragedia. Leidy estaba en la cama con la cabeza y los pies descolgados. En el rostro tenía dos heridas abiertas. Estaba llena de sangre y moretones en el cuello y en el tórax.

“La toqué y no tenía pulso. Estaba muerta. Le cerré los ojos”. Este testimonio corresponde a un hombre que ingresó a la habitación y le contó a la Fiscalía que la familia de Javier Toloza Barrera decidió limpiar el cadáver de Leidy, cambiarlo de ropa y luego bajarlo al hospital de El Playón. Cuando iban en la camioneta, aseguró, Javier le dijo que le ayudara con una coartada para justificar las heridas que tenía la mujer.

“Javier me dijo: usted no me va a dejar solo, usted es mi salvación. Usted es mi amigo, ¿cierto? Yo le seguí la cuerda en ese momento. Él me dijo que debíamos decir que Leidy se golpeó sola en el baño...”.

Leidy Tatiana García Martínez llegó sin signos vitales al hospital de El Playón. A pesar de que su compañero sentimental pedía que la atendieran, llevaba más de una hora muerta. Un informe posterior del Medicina Legal concluyó que falleció por asfixia mecánica y múltiples lesiones. Su cuerpo registraba varias fracturas de costillas. Además de dos heridas abiertas en la cara. La autopsia determinó que “se encontraron restos de cocaína, lo que indica antecedentes de consumo”.

Tras un largo proceso penal, Javier Toloza Barrera aceptó los cargos por homicidio y llegó a un acuerdo con la Fiscalía. Fue condenado a 21 años de prisión, en decisión de primera instancia. Este fallo fue apelado por todas las partes y está a la espera de que se resuelva el recurso. La familia de Leidy Tatiana pide una mayor condena y que se le impute el delito de feminicidio, que no le fue imputado por la Fiscalía. Piden también que se indague por qué el cuerpo de la mujer tenía restos de cocaína.

- Esperamos la apelación. Pedimos justicia...

Respondió con dolor Rosa esta semana en su casa en el barrio San Martín. Respondió con el mismo escalofrío de incertidumbre que una madrugada la abrazó cuando vio a su hermana sufrir en el piso. Respondió como una mujer que vive en una región donde algunos hombres no saben conjugar el verbo amar, o lo hacen detrás del verbo matar, seguido de la advertencia:

- Si algún día me dejas...