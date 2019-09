Usuarios de bicicleta exigen la construcción de ciclorrutas en Bucaramanga

Pese al rechazo que ha generado en algunos ciudadanos la construcción de la ciclorruta en 12 corredores viales de Bucaramanga, los usuarios de la bicicleta siguen reclamando la continuidad de las obras tras quedar paralizadas por una medida cautelar de un tribunal.

Luego de que la semana pasada se plantaran en el sector de Cabecera, este martes un grupo de ciclistas volvió a realizar una protesta pacífica en inmediaciones de la glorieta del Caballo de Bolívar, cerca a la Universidad Industrial de Santander.

Diego Moreno, director Ciclaramanga, Organización que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad, explicó que con este acto simbólico pretende llamar la atención y crear conciencia a favor de la red de ciclorrutas. “Hemos visto gente con carteles de ‘No’ a la ciclorruta, así que los biciusarios beneficiados nos hemos dado a la tarea también salir a las calles para manifestarnos, pero de una manera completamente pacífica”.

El líder asegura que de esta forma pedagógica se espera ayudar a entender la importancia de esta obra de infraestructura. “Instalamos unos metros de tela roja para representar el derecho a la vida de los más vulnerables en la vía, que son los ciclistas. Llegamos muy temprano en la mañana y expusimos nuestros carteles a favor de la bicicleta y el medio ambiente”.

Hasta tanto no haya un pronunciamiento de fondo sobre qué pasará con la ciclorruta, los pedalistas continuarán este tipo de acciones en diferentes áreas de la ciudad por lo menos una vez por semana.

“El Juzgado 13 profirió la medida provisional, hasta que la juez no emita una sentencia, quien no resulte beneficiado por el fallo puede apelar la decisión. De esta forma, este año no se llevará a cabo la promesa de la administración de Rodolfo Hernández de entregar 20 kilómetros de ciclorruta. Tal vez se entreguen algunos kilómetros, como el caso de La Rosita, que la jueza aprobó. La nueva administración que llegue tendrá dentro de sus pendientes este tema”, explicó Moreno.

¿Por qué sí a las ciclorrutas?

El Director de Ciclaramanga recalca que este transporte alternativo traerá un cambio positivo a la ciudad, pues protegería a los ciclistas de accidentes, mejoraría la movilidad y la calidad del aire que respiran los bumangueses.

Para Moreno, la esencia de esta infraestructura es proveer un espacio seguro y eficiente para que los buciusarios se trasladen en la ciudad. “Si las ciclorrutas no se construyen, muy probablemente el porcentaje de población que usa la bicicleta no va a aumentar significativamente. Para que se use más la bicicleta como medio de transporte cotidiano es necesaria esta obra”.

Además, Moreno considera que es un asunto fundamental para el futuro de la ciudad. “Construir más vías para carros simplemente va a acelerar más el caos que actualmente se registra”.

Para este líder el diseño de la ciclorruta sí es el apropiado, contrario a lo que opinan algunos comerciantes de algunos sectores del Centro, Cabecera y San Francisco. “Se busca proveer al ciclista una vía directa que conecte. No tiene sentido hacerlas en calles que no son transitadas, donde no hay comercio y donde no conecten puntos residenciales con puntos laborales”.

De acuerdo con Moreno, la ciclorruta se planificó según lo establecido por la Guía colombiana de cicloinfraestructura, avalada por el Ministerio de Transporte. “La idea es que sean una solución al tema de movilidad. La mayoría de la población piensa que la bicicleta es algo recreativo, pero se debe concebir como un medio de transporte. Las ciudades están dando pasos entorno a la sostenibilidad. Se deben hacer reflexiones, pero también adelantar acciones”.

¿Qué ha pasado en el proceso?

El Juzgado 13 Administrativo el pasado 10 de septiembre había suspendido de forma provisional la construcción de la ciclo-infraestructura que se adelanta en la capital santandereana, tras fallar a favor de una acción popular, apoyada por la Personería.

Sin embargo, el tribunal emitió un fallo, que levantó la medida de restricción en el corredor 8 tramo 5 calle 41-Avenida La Rosita, donde la Alcaldía podrá retomar las obras.

El fallo “RESUELVE revocar la medida cautelar decretada en providencia del 10 de septiembre de 2019, únicamente en lo que respecta a las obras de ciclo-infraestructura previstas para el corredor 8 tramo 5 corredor 8 calle 41 – Avenida La Rosita (Avenida La Rosita entre Siete Bocas y la Glorieta Chicamocha), por las razones expuestas en la parte motiva”.

Tal parecer que en ese tramo se superaron los impases que generaban la suspensión y por eso se decidió levantar la decisión.

Cabe recordar que la suspensión se había dado por que al parecer los trazados no acataban el Plan de Ordenamiento Territorial y no se había realizado una debida socialización.

El pasado fin de semana los demás frentes de obra debieron frenarse y cada tramo de vía intervenida debió quedar despejado de materiales y aseado.

Pese a que se anunciaron sanciones para conductores que invadan las ciclorrutas terminadas, es común observar vehículos estacionados en estas zonas y motociclistas transitando por las obras.