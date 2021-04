Video: Tía de Sara Sofía llegó a Bucaramanga en busca de pistas sobre su sobrina

Llevada por la cantidad de mensajes que ha recibido desde Bucaramanga donde le manifiestan haber visto a Sara Sofía en esta ciudad, Xiomara Galván, tía de la niña, viajó desde Bogotá en busca de pistas.

“Me dijeron que había sido vendida en Bucaramanga. Mi hermana se la llevó el 15 de enero y de aquí nos llegó una llamada de una barbería donde aseguran que a principios de febrero a la niña la llevaron esa peluquería a cortarle totalmente el cabello".

“Eso es una gran pista, la persona asegura que es la niña, solo que no denunció porque la noticia se hizo pública en marzo. Al ver la noticia dijo, esa niña es la misma”, manifestó Xiomara.

“Tengo una hermana en Girón ella habló con el de la barbería quien asegura que es la niña”.

Galván espera poder hablar con el alcalde Juan Carlos Cárdenas para que “se una a la búsqueda, porque yo sé que Sara Sofía está viva. En Bogotá sí se han hallado restos en el caño pero no pertenecen a mi sobrina".

“Desde que iniciamos el proceso siempre he pensado que es mentira que esté muerta, no sé por qué lo hacen, por ganar tiempo. Nilson (pareja de la mamá de Sara) en un principio dijo que la niña estaba viva, que mi hermana la había regalado, es una cadena de mentiras que no sé”.

Según Xiomara, ella y Colombia tienen la esperanza puesta en hallarla y asegura que de Bucaramanga y Cúcuta ha recibido mucho apoyo.

“Bucaramanga se ha unido, pido la colaboración de las autoridades para ver cámaras, no está de más. Quisiera una recompensa”.

Xiomara fue enfática en afirmar que la niña nunca fue maltratada durante los 23 meses que estuvo con ella.

“Mi hermana fue un fin de semana para estar con ella, no manifestó que se la quería llevar. Era la mamá no le podía negar el derecho".

“Los 23 meses que estuvo con nosotros nunca se vio maltrato de mi hermana”.

También hay información de que pueda estas estar en San Gil, allí también se concentra la búsqueda.

“Pido que compartan la foto, aunque hay indicios de que la niña ya no esté como en las fotos, puede que le hayan cortado el pelo, la vistan como niño. Ahora somos muchos los ojos buscándola y espero tenerla pronto con nosotros”.

Xiomara cree que su hermana no dice la verdad por miedo, “no sé qué tanto la han influenciado y por eso no dice la verdad, es insistirle, cómo les va a quedar grande saber qué fue lo que pasó. No hay que conformarnos con las capturas, se debe conocer la verdad”.

“No voy a bajar los brazos ante esta búsqueda”. Xiomara estará en Bucaramanga durante tres días repartiendo volantes y en busca de pistas que lleven al paradero de Sara Sofía.

“Mis expectativas es llevarme pruebas para cambiar ese chip de que mi sobrina está muerta”.