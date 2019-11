Denuncian congestión vial en la salida de Piedecuesta hacia Floridablanca y Bucaramanga

La razón, dicen, obedece a los semáforos que funcionan en la glorieta ubicada justo debajo de este puente.

“Los controladores de tráfico que sellaban el paso en horas pico, en el retorno del Centro Comercial Delacuesta, ya no están. Ahora, desde el lunes 28 de octubre hasta la fecha, se forman grandes trancones en este sector. Estamos cansados de estos caos vehiculares, porque por más que se madrugue, se llega tarde a los trabajos. Es casi imposible salir de Piedecuesta ya que no contamos con vía alterna y es una vía nacional”, manifestó un ciudadano.

Vanguardia se comunicó con Kelly Gómez Contreras, secretaria de Tránsito del municipio, para conocer el porqué de la congestión en esta zona y la solución que tiene la entidad para los ciudadanos.

“Hace aproximadamente 15 días no contamos con educadores viales en el retorno de La Rioja, pero ya estamos en el proceso de contratar el personal para que haga el cierre (de la glorieta) en horas de la mañana”, dijo Gómez Contreras.

Y es que, según la funcionaria, el municipio no cuenta con alféreces y la Policía de Tránsito es quien los apoya en el tema de movilidad, pero debido a que no hay suficiente personal, la problemática no se ha podido solucionar.

“Los educadores viales tenían un contrato y se terminó. Ahora estamos en el proceso de liquidación de contratos para volver a empezar”, explicó Kelly.

De esta manera, la funcionaria manifestó que esta problemática, que afecta la movilidad de cientos de conductores y piedecuestanos, se resolverá a mediados de la próxima semana.