El Ministerio de Educación entregó 14 créditos condonables para personas con discapacidad, con el fin de promover el acceso a programas académicos en los niveles Técnico profesional, Tecnológico y Universitario, buscando reducir las barreras de acceso, permanencia y graduación de esta población.

Mineducación entregó créditos condonables para personas con discapacidad (Foto: Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL)

"Nuestro apoyo a los estudiantes con discapacidad no se limita al pago de la matrícula. También contempla la entrega de subsidios de sostenimiento a través del Icetex cuando el estudiante lo solicita. Este tipo de apoyo es muy importante, porque esta población en particular no cuenta en muchos casos con los recursos para poder acceder por sus propios medios a la educación superior", dijo la jefe de la cartera de Educación, Gina Parody.

Los participantes obtendrán un apoyo del 75% del costo total del programa académico por parte del Ministerio y la Fundación Saldarriaga, y el 25% restante por línea de crédito con el Icetex, que podrá ser condonado si el estudiante se gradúa.

Cabe resaltar que a la fecha esta alianza ha realizado cinco convocatorias, adjudicando un total de 193 créditos condonables a estudiantes de 22 departamentos del país.

El Gobierno Nacional ha invertido más de $1.714 millones entre los años 2010-2015 en este fondo, los cuales garantizan la financiación de la cohorte completa, es decir, la duración del programa académico hasta su culminación de cada beneficiario.

El 28% de estos beneficiaros se encuentra en instituciones acreditadas de alta calidad, como la Escuela Colombiana de Ingeniería julio Garavito, la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de la Salle.