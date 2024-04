Video: Nórida Rodríguez se enteró en una entrevista que había sido despedida de Rtvc

De forma sorpresiva, la gerente de Rtvc, Nórida Rodríguez, fue despedida por decisión del presidente Gustavo Petro. La actriz se enteró cuando estaba en una entrevista con un medio de comunicación.

La gerente de Rtvc se enteró mediante una entrevista que el presidente Gustavo Petro había decidido apartarla del cargo.

Compartir

En la mañana del pasado miércoles, 4 de abril, se conoció que por decisión del presidente Gustavo Petro, Nórida Rodríguez debía abandonar la gerencia de Rtvc, el sistema de medios públicos que estuvo liderando desde hace más de un año.

La salida de la actriz del Gobierno se dio en medio de varios cuestionamientos que incluso terminaron en una investigación de la Procuraduría en su contra por presuntas irregularidades en la contratación dentro de Rtvc.

Además: Atención: Gobierno Petro pidió la renuncia de la gerente de Rtvc, Nórida Rodríguez

Justamente ese mismo día Nórida Rodríguez estaba haciendo algunas entrevistas con medios de comunicación y se enteró mientras conversaba con El Espectador de la decisión que tomó el jefe de Estado.

“No hay nada oficial donde se me haya solicitado la renuncia. No me han solicitado la renuncia. Pero yo hago lo que el presidente disponga. Este cargo está a disposición de lo que el Presidente disponga”, sostuvo la reconocida actriz.

Echaron a Norida Rodríguez y se enteró en medio de una entrevista porque el periodista le dijo.



El respeto de Petro por sus colaboradores es aterrador.



pic.twitter.com/KK2jWj68av — DMar Córdoba (@dmarcordoba) April 4, 2024

En días pasados, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación en contra de Nórida Rodríguez, relacionada con presuntas irregularidades en contratación dentro de Rtvc. El ente disciplinarios aseguró, a través de un comunicado, que se investiga lo concerniente al contrato interadministrativo suscrito con la Agencia Nacional Digital que pretendía poner en marcha varias emisoras de paz.

Aparentemente, este acuerdo implicaba la instalación de transmisores y antenas, así como la adaptación de estudios de emisión, a pesar de que la empresa mencionada carecería de experiencia en estas áreas y su objeto social no indicaría ninguna relación con lo contratado.

Además: Enviado a la cárcel el colombo-australiano acusado de abuso sexual de un niño

La Procuraduría, además, puso la lupa sobre el contrato interadministrativo con la Agencia Nacional de Tierras que, al parecer, supera los $15.400 millones y mediante el cual RTVC se comprometió a prestar servicios de logística para eventos, sin contar, al parecer, con la experiencia y capacidad técnica para ello.