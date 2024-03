Así trabaja el Inpec para evitar que envenenen a Mancuso

En plena emergencia carcelaria, mientras las autoridades tienen dificultades para evitar que presos peligrosos continúen delinquiendo desde la cárcel, le acaba de llegar al Inpec un nuevo gran reto de seguridad.

Después de 16 años en Estados Unidos, volvió al país Salvatore Mancuso, quien, en un helicóptero, y en medio de enormes medidas de seguridad, fue trasladado a un pabellón de alta seguridad de la cárcel Picota.

En entrevista con Colprensa, el director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, habló con Colprensa sobre las medidas especiales que han debido adoptar y que siguen evaluando para custodiar a Mancuso, entre ellas que le sea llevada su propia comida o que el recluso que se encargue de preparar la comida la pruebe primero para evitar que Mancuso sea envenenado.

Gutiérrez habló además de lo que se viene haciendo para evitar que presos peligrosos delincan desde las cárceles y proteger a los guardianes que están en peligro por esta causa.

¿Cómo fue el operativo para la llegada de Mancuso a la Cárcel La Picota en Bogotá?

Bueno, hicimos una buena articulación con la Policía Nacional para la recepción, la entrega y el traslado hacia La Picota. Llegó en un helicóptero Black Hawk. Ya se había establecido el sitio en donde iba a aterrizar con todas las medidas de seguridad. Ahí ya llegó la policía, pero entró la responsabilidad del Inpec con grupos especiales. Se ubicó en una celda del pabellón de extraditables segundo piso, una celda independiente con baño privado, tres por cuatro, aproximadamente, el tamaño. Estamos a la espera de los requerimientos del abogado en cuanto a la alimentación, frente algunas condiciones. Por ahora, todo termino bien con las condiciones de seguridad y sin ninguna novedad.

Precisamente sobre el tema de la alimentación ¿Se conoce alguna solicitud especial por parte del abogado de Mancuso sobre este tema en pro de la seguridad y evitar un posible envenenamiento?

Ya estamos revisando qué solicitud envió el abogado para determinar cómo va a ser el procedimiento frente a la alimentación.

Hay varias posibilidades, una posibilidad es que renuncie a la alimentación, otra es lo que se ha hecho en otras oportunidades de que la policía judicial del Inpec hace una grabación o una cadena de custodia desde que están preparando los alimentos. Se hace un video hasta que se le llevan a la persona privada de libertad. También ha sido posible que el interno que trabaja como ranchero, como cocinero, pruebe la comida antes de entregársela a esta persona privada abierta. Entonces, hay varias posibilidades. La otra posibilidad es que también la ley permite que ingrese su comida desde afuera ya preparada. Entonces esas son las tres posibilidades y estamos viendo la mejor posición que sea en términos de seguridad más adecuadas.

¿Hay otro tipo de solicitudes especiales?

Por ahora no tenemos información de otras solicitudes, nos ha hablado de otros temas, entonces estamos a la espera de cualquier solicitud.

Sobre el tema de la seguridad se supo que los guardias vienen capacitados por la embajada americana. ¿Por qué estas personas? ¿Qué tienen de especial?

Hicimos un acuerdo de entendimiento con la embajada americana, donde hemos venido capacitando funcionarios del Inpec más focalizados en el pabellón de extraditables. Se han capacitado alrededor de unos 150 funcionarios en manejo de prisiones de alta seguridad. Se hizo polígrafo y antes de eso lo que se hizo fue una selección en todo el país. Una selección y una incorporación para pertenecer a ese grupo donde sean funcionarios, hombres y mujeres que no estén sancionados, no tengan un tipo de investigación, se hacen un chequeo por varias informaciones a través de lo que se puede consolidar en la oficina de control interno, disciplinarios y demás. Han recibido un entrenamiento importante por parte de la embajada y por eso se decide enviar a Mancuso a ese pabellón de extraditables donde tenemos personal más capacitado, más entrenado, con menos corrupción y con más dedicación.

Ustedes anunciaron que hay cuatro anillos de seguridad y hasta 64 guardias custodiando a Mancuso, pero realmente ¿cuántas personas van a tener un contacto directo con él

Únicamente dos personas, un oficial de seguridad que va a estar ahí y un pabellonero que va a estar pendiente de la seguridad y pendiente de cualquier requerimiento de la persona privada de la libertad. También la otra es poder tener unas cámaras de vigilancia. Entre menos tengamos acceso a los funcionarios o comunicación o contacto con funcionarios evitamos que haya corrupción, pero también evitamos que haya riesgos de seguridad o amenazas.

Se puede conocer qué otras personas están en este pabellón de extraditables

Este pabellón está conformado más o menos por 250 extraditables que se encuentran adentro del pabellón. Mancuso no está ahí dentro porque se tiene esa posibilidad de tener varias celdas que no tienen contacto con ellos. Es un pabellón que tiene varias ubicaciones, entonces donde esta Mancuso está totalmente independiente. Adentro tenemos dos patios donde están extraditables o internos de alto perfil como alias Douglas y otros. Ahí están todos los extraditables pedidos por extradición por los Estados Unidos.

Generalmente, los privados de la libertad tienen sus tiempos para salir a zonas comunes de alimentación y otras. ¿Mancuso tendrá contacto con otros reclusos en estas zonas comunes?

No, esa celda queda dentro del pabellón, pero está aparte de los demás patios. Él tiene la posibilidad de que hay un espacio donde pueda recibir la alimentación, como una especie de comedor y también ahí está la parte de los abogados. Y también está la parte de las audiencias virtuales independiente a lo que se encuentra entonces no va a tener comunicación y contacto con otros internos.

¿Hay Cámara de seguridad dentro de la celda?

No, por temas de Derechos Humanos y por el respeto a la intimidad, pero sí al frente de la celda tenemos varias cámaras de seguridad para enfocar la salida de la celda, la puerta de la celda de 3 por 4, más o menos y tiene baño privado, entonces no tienes ya estar saliendo, eso le da tranquilidad para no estar en movimiento.

Se conoció una declaración por parte del abogado de Mancuso, sobre la preocupación al tema de la seguridad ¿Qué responderle a él sobre la seguridad en la cárcel para el exparamilitar?

Precisamente ese es el temor de la defensa de las personas que llegan a las cárceles, pero cuando hicimos el análisis de las 126 cárceles del país llegamos a la decisión de La Picota, precisamente por la capacitación de los funcionarios, porque vamos a mejorar las instalaciones, porque vamos a mejorar la parte técnica y tecnológica, hay más cámaras. ¿Entonces, qué responder frente a eso? Pues estamos mitigando la mayor cantidad de riesgos. El riesgo no es infalible, no se puede minimizar al 100%, pero estaba muy mitigando un alto porcentaje que no le llegue a pasar nada.

¿Tienen algún conocimiento de cuánto tiempo Mancuso pueda estar ahí, ya que se habla de su libertad por ser gestor de paz?

No, esa información ya es de parte de los jueces y de parte de seguramente la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Nosotros cumplimos lo que dicen los jueces y por ahora lo que se está cumpliendo es que estuviera privado en una cárcel del Inpec y es lo que estamos haciendo.

Entre otros temas, muchos expertos piden respuestas sobre el porqué continua la inseguridad en varias ciudades a pesar de que cabecillas de bandas criminales como ‘Satanás’ o ‘los Camilos’ están en las cárceles y hasta haciendo extorsiones. ¿Qué se está haciendo al respecto?

En agosto del año pasado lanzamos la 'Operación Dominó', que fue una operación articulada con la Policía Nacional, con la Fiscalía y encabezada por el Gaula de la Policía Nacional, hicimos un modelo y al final con unas mesas de trabajo identificamos en su momento 30 actores criminales dedicados a la extorsión en todo el país.

Ellos estaban en diferentes zonas del país, en diferentes cárceles y no había como un planeamiento estratégico frente a eso. Entonces lo que hicimos fue identificar el problema de la extorsión, luego identificar a los actores de estos 30 criminales con la Fiscalía y la policía que tenía la información y las denuncias. Por esto, trabajamos en dos líneas, una era ubicarlos en 7 establecimientos del orden nacional para que tuviéramos en esos 7 lugares un foco de esfuerzo especializado y también generar responsabilidad a los directores, a los funcionarios, a la Policía Judicial y poder trabajar en dos líneas, una era la lucha contra la extorsión y otra la lucha contra la corrupción porque nos dimos cuenta que un teléfono tenía que ingresar por alguna parte, ya sea por corrupción, por encomienda, por lanzamientos o por las visitas.

Se han hecho alrededor de 400 operativos, se han incautado más o menos 2.500 celulares y pues la idea es continuar con esos operativos que también consisten en hacer traslados de internos y estamos trabajando también en tema de construir unos pabellones más seguros, con mayores condiciones de seguridad, con reglamento diferencial y así enfrentar esa crisis.

Coronel ¿se sigue extorsionando desde las cárceles?

Las cifras las tendrá el Gaula. Seguramente, ellos lo basan a través de las denuncias, nosotros no manejamos esa información, Nuestra responsabilidad es evitar que sigan siendo extorsionistas o cometiendo delitos desde las cárceles, es nuestra obligación constitucional y nuestro deber.

En el caso puntual de este alias ‘Satanás’ criminal de alto peligro en Bogotá ¿se hizo un operativo especial?

Alias ‘Satanás’ estaba recluido en Girón, luego fue trasladado hacia Valledupar y actualmente está en esta cárcel de máxima seguridad. Lo que se hace es controles diarios por parte de la Guardia y por parte del Gaula se hacen controles semanales, requisas y operativos, con el fin de pues darse cuenta si tiene algún teléfono para cometer algún listo.

También sucede mucho en Cali sobre el tema de la banda criminal ‘La Inmaculada’. ¿Qué se hizo en este caso?

Sí, sobre el cabecilla de esta estructura criminal alias ‘Pipe Tuluá’ fue trasladado a Valledupar en condiciones máximas de seguridad con cámaras de vigilancia 24 horas. También se le hacen requisas diarias por parte del Inpec y del Gaula. Al igual que los cabecillas, se van a hacer trasladados y ubicados en estos pabellones de la operación dominó para tener un mayor control frente a estos delitos.

Precisamente sobre este tema de las extorsiones desde las cárceles, desde el gobierno se ha hablado sobre un proyecto sobre inhibidores de señal de celular en las cárceles ¿En qué va esto?

Es un proyecto que está en cabeza del Ministerio, pero es una contratación que hace la USPEC. Se han hecho varias reuniones con operadores, con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio de las TIC. Es un tema para llegar como a un punto de equilibrio, porque los inhibidores que se instalaron en el 2012 se han venido quedando obsoletos o fueron vandalizados.

La idea es que hay un punto de equilibrio y poder tener ese apoyo a los operadores, es decir, para que los operadores no tengan una alta propagación de la señal en las cárceles, sino que sea mínima y también podamos mitigar todo el tema de las demandas, porque cuando funcionaron los inhibidores, pues quedaba sin señal los alrededores de las cárceles.

Debe ser muy pronto (las decisiones) porque en marzo está pendiente la licitación por parte de la USPEC para la nueva telefonía legal en las cárceles y junto con esa telefonía es al tema de los inhibidores, entonces esto tiene que ser antes de mitad de año.