Atención: Margaret Chacón fue condenada a 39 años de cárcel por el crimen del fiscal Marcelo Pecci

En la tarde de este jueves, 15 de febrero, un juez de Cartagena condenó a 39 años de prisión a Margaret Chacón por el crimen del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, quien fue asesinado en las islas Barú, cuando estaba junto a su esposa.

El fiscal del caso, Mario Burgos, demostró que la mujer acompañó en la logística del asesinado junto a los hermanos Andrés Felipe Pérez Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos, quienes confesaron el crimen.

Luego de conocer el sentido del fallo, a mediados de enero, Margareth Lizeth Chacón se pronunció en medio de la diligencia judicial.

"Que Colombia sepa que yo he sido un pasaporte para Francisco Luis (Correa Galeano) para su libertad. Jamás he tocado armas, no tengo audios, no hay nada que se me acuse", afirmó la mujer.

El testigo principal del caso es justamente, Francisco Luis Correa Galeano, quien reveló en medio de una audiencia que el expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, habría sido una de las personas interesadas en acabar con la vida del fiscal que avanzaba con varias investigaciones de mafia en su país.

"El doctor Marcelo Pecci metió preso al hermano de cada uno. Tío Rico y el expresidente Horacio Cartes dieron la orden. Todo salió de Paraguay", afirmó el testigo en medio de la diligencia judicial.

El nombre del expresidente, que gobernó Paraguay entre 2015 y 2018, apareció por primera vez en medio del proceso por el crimen del fiscal Marcelo Pecci, pero aún se desconocen detalles de su participación.

Francisco Luis Correa Galeano se declaró culpable de haber hecho parte del asesinato del fiscal, quien en ese entonces llegó a Colombia para compartir junto a su esposa una luna de miel.

"Ante la solidez de las pruebas y la teoría de la Fiscalía General de la Nación, Francisco Luis Correa Galeano aceptó de manera libre y voluntaria haber participado en el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini, ocurrido el 10 de mayo de 2022, en una playa privada en la Isla de Barú, en Cartagena", dijo la Fiscalía en un comunicado de prensa.

El ente acusador lo señaló de ser el cerebro detrás del atentado. Lo responsabilizó de coordinar con los asesinos y tuvo en sus manos toda la logística y los movimientos del fiscal para perpetuar el crimen cuando estaba en la playa junto a su esposa.