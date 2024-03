"Desde el gobierno no habrá ningún tipo de persecución a la oposición": Petro

Luego de que la senadora del Partido de la U, Norma Hurtado, informara que ha sido intimidada porque votará negativamente la reforma a la salud, el presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo que en su gobierno no se persigue a la oposición, aunque si reconoció un hecho en contra de la legisladora.

“Es cierto que alguien en el lugar donde queda la casa de la senadora, sacó una foto con un mensaje de ataque por su posición ante la reforma a la salud. En mi gobierno no se persigue a la oposición, debo rechazar el mensaje que el ciudadano puso en redes sociales y su conducta”, señaló el mandatario nacional en su cuenta de desde donde se pronunció.

Sin embargo el mensaje del mandatario es contradictorio con su discurso, el viernes en Cali cuando anunció la convocatoria de una asamblea nacional constituyente para que se aprueben las reformas sociales que al parecer no pasarían en el Congreso, puso en tela de juicio a los senadores que se han opuesto a que sean aprobados los proyectos de reforma a la salud y pensional.

Petro precisó además este domingo que “la oposición tiene la garantía que desde el gobierno no habrá ningún tipo de persecución. Este es un gobierno demócrata y progresista”.

El sábado tras la denuncia Norma Hurtado sobre esos hechos de intimidación en su contra el presidente del Senado, Iván Name, anunció que pedirá a las autoridades reforzar los esquemas de seguridad de las y los ocho senadores que firmaron la ponencia de archivo de la reforma a la salud.

“El Senado de la República evaluará las condiciones de seguridad suya y la de todos los senadores de la Comisión Séptima. El ejercicio de la actividad legislativa y la democracia no puede flaquear por amenazas e intimidaciones, provengan de donde provengan”, escribió en su cuenta de X, en respuesta a la senadora Hurtado.

Y añadió que “convocaremos a la Policía Nacional y a la UNP para que desde sus competencias realicen el estudio de seguridad y refuercen sus esquemas, de ser necesario”.

Hurtado al denunciar la intimidación en su contra señaló que “con preocupación me dirijo hoy al país para informar que he sido objeto de seguimiento e intimidación debido a mi decisión de firmar la ponencia de archivo de reforma a la salud. Es lamentable que las opiniones, las preguntas, los análisis técnicos que he expresado, hayan generado este clima de amenaza y de acoso”.

Precisó que “hacer un estudio cuidadoso de las reformas, opinar, controvertir, analizar e investigar son elementos fundamentales para nuestra labor legislativa y el respeto es por la independencia de poderes. Estas intimidaciones hacia mí y hacia mi familia buscan silenciar críticas legítimas y desnaturalizar mi deber legislativo”.

Recordó que “era un compromiso con el diálogo, en la búsqueda de soluciones para el sistema de salud que permitan preservar los logros actuales y corregir sus defectos, siempre desde el respeto a las diversas posturas. Seguiremos trabajando con responsabilidad”