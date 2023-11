El pasado viernes, 24 de noviembre, en sesión de la Comisión Cuarta del Senado de la República, el senador Paulino Riascos pidió un minuto de aplausos a favor del exsenador del Partido Liberal, Mario Castaño, quien murió por causas naturales en la Cárcel La Picota de Bogotá mientras pagaba una condena por corrupción.

“Antes de que iniciemos formalmente el debate, realicemos en esta plenaria no un minuto de silencio, sino un minuto de aplausos por nuestro colega, a quien no conocí en persona, a quien no traté en persona, pero por la referencia que me dieron de él en este escenario lloré el día que se dio la noticia, al igual que ustedes en sus casas. Y ese es el senador Mario Castaño”, sostuvo el senador Riascos.

El pedido del senador Paulino Riascos fue respaldado por el presidente de la comisión, Juan Felipe Lemus, del Partido de la 'U'. "Todos los que tuvimos la oportunidad de compartir en esta comisión con el senador Mario Castaño lamentamos profundamente su deceso. Por él, la gran mayoría de quienes tuvimos la posibilidad de conocerlo sentimos afecto, fue un gran amigo de los miembros de esta comisión y del Senado de la República”.