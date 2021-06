Negó participación

César Mauricio Velásquez, secretario de prensa en el segundo gobierno de Álvaro Uribe, negó que hubiera filtrado información a periodistas para desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema y rechazó cualquier vinculación con el escándalo de las chuzadas del DAS.

“Bajo juramento lo repetiré, jamás me he reunido con nadie para acabar con la honra de alguien y ni siquiera para murmurar de alguien”, manifestó Velásquez, quien aseguró que su trabajo como secretario de prensa no era filtrar información, sino entregarla de manera oficial. “Yo no era de los que estaba visitando redacciones, entregando interpretaciones o noticias”, dijo.

Acerca de la acusación que le hizo la Fiscalía de haber revelado la información que la UIAF y el DAS recopilaron sobre un viaje de varios magistrados a Neiva, a un homenaje al expresidente de la Corte Suprema Yesid Ramírez al que habría asistido Ascencio Reyes, empresario supuestamente vinculado con el narcotráfico, Velásquez dijo que se enteró del caso por los medios de comunicación.