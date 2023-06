Una serie de audios revelados por la Revista Semana, vuelve a poner en 'jaque' al Gobierno Nacional. En ellos se escucha al hoy exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, referirse al presidente Gustavo Petro, a la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, y otros funcionarios de la Casa de Nariño, con quienes rompió relaciones tras el escándalo de la prueba del polígrafo a Meralbys Meza.

En el material auditivo se le escucha al excongresista reclamarle a la entonces jefa de Gabinete por hacerlo esperar durante al menos dos horas, para atenderlo en la Casa de Nariño previamente a una reunión con el mismo presidente Gustavo Petro.

En los audios, el exdiplomático, a quien Estados Unidos incluso le canceló la visa en medio del polémico escándalo del uso del polígrafo a la niñera del hijo de Laura Sarabia, afirmó que fue una pieza clave durante la campaña de 2022 para que el Pacto Histórico llegara a la Casa de Nariño.

Dijo, entre otras cosas, que en la Costa consiguió hasta $15 mil millones para la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia de la República de Colombia.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia, en uno de los audios publicados por Semana.

La discusión entre Benedetti y Laura Sarabia, quienes en el pasado incluso fueron amigos muy cercanos por el trabajo legislativo que hicieron en el Congreso, tomó un tono más fuerte y llegaron hasta las amenazas.

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, dijo el político costeño.

Contra Prada y Roy Barreras

Los audios, los cuales el mismo exsenador Armando Benedetti, dijo que estaban manipulados, también señalan a otros funcionarios y congresistas cercanos al presidente Gustavo Petro, quienes, a su consideración, quedaron con mejores puestos en la Casa de Nariño.

“El señor Prada se robó todo el ministerio con la mujer, el señor Roy (...) todo hijueputa, todo (...)”, dijo Benedetti, haciendo referencia al recién salido ministro del Interior, Alfonso Prada, y al hoy excongresista Roy Barreras, a quien el Consejo de Estado le anuló su elección como senador.

Nos caemos todos

La Revista Semana también reveló las amanezas que Benetti lanzaba en sus conversaciones .

“Era como tratando de enrostrame ‘tú no vales verga’, pero yo no entiendo tú de dónde sacas eso y no es una amenaza (...) no sé. Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las torres gemelas. (...) Osama Bin Laden, cuando tumbó las torres gemelas, le importaba una mondá la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las torres gemelas”, señaló Benedetti, en uno de los apartes más crudos de la conversación revelada por Semana.