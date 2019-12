La sanción

Uber sigue rodando, mientras tanto la Superintendencia de Transporte le impuso una multa correspondiente a $414 millones por no acatar la orden que le había dictado la entidad de control de no promocionar los servicios de transporte no autorizados.

El pasado 19 de agosto la Superintendencia de Transporte, mediante la Resolución No. 40313, sancionó a la empresa Uber Colombia por no “cesar la facilitación y promoción de prestación de servicios de transporte no autorizados, a través de voceros o terceros, o de medios publicitarios o de difusión de cualquier índole (individual o masiva)”, se lee textualmente en la resolución.

Frente a esta decisión Uber aún tiene los recursos de reposición y apelación para revertir la sanción.