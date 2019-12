Llevar a cabo una intervención forzosa administrativa para liquidar a Medimás, le pidió el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, al Superintendente Nacional de Salud, con el fin de garantizar los derechos a la salud y la vida de los usuarios de la EPS.

En una carta al superintendente, Fabio Aristizábal Ángel, Carrillo le advierte sobre las preocupantes cifras que muestra la entidad: pérdidas mensuales por más de 108 mil millones de pesos, pasivos de 2.8 billones de pesos y un patrimonio negativo de -$1,02 billones, condiciones que la ponen en causal de liquidación.

“Los hallazgos descritos confirman que la medida de vigilancia especial y demás actuaciones desarrolladas por la Superintendencia Nacional de Salud desde 2017, han resultado inocuas, y por el contrario, a la fecha se evidencian agravadas las condiciones de incumplimiento de la Capacidad Científica; la Capacidad Técnico Administrativa y la Capacidad Tecnológica necesarias para que Medimás E.P.S. S.A.S pueda operar como Entidad Promotora de Salud”, manifestó en su comunicación el jefe del Ministerio Público.

El procurador insistió en su alerta sobre la entrega irregular de anticipos a las IPS Procardio y Miocardio, accionistas de Prestnewco S.A.S., propietaria de Medimás, a las que se les transfieron recursos con los cuales se pagaron porcentajes de las cuotas derivadas de la adquisición de acciones de Cafesalud S.A. y Esimed S.A., así como a otras IPS que reciben pagos del sistema de salud y no prestan los servicios.

Cuestionó que no se conozcan los acciones de la Supersalud orientadas a evitar la pérdida de recursos públicos, como ocurre por ejemplo con la cuenta de deterioro de activos no financieros, calculados en más de $211.830 millones, que fueron girados como anticipos a IPS y se estima que no podrán ser recuperados. El 75% de esos recursos fueron transferidos a las IPS accionistas de Medimás: Estudios e Inversiones Médicas Esimed S.A. y Century Farma S.A.S.

“Medimás ha legalizado anticipos por $98.460 millones de pesos, al parecer, sin efectuar auditoría de cuentas, conducta reprochada por este organismo de control y también puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, que representa un grave riesgo de desvío de los recursos públicos de la seguridad social en salud administrados por la EPS”, advirtió la comunicación.

La Procuraduría también insistió en sus advertencias sobre los vacíos en la red de prestación de servicios, pago de facturas sin auditoria médica, 4.024 incidentes de desacato a decisiones judiciales, y una deuda a Saludcoop, por más de 200 mil millones de pesos por la compra de Cafesalud y Esimed.