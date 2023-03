Luego de escuchar una serie de advertencias de los gobernadores sobre la situación de orden público en sus regiones y el posible impacto en las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, el registrador nacional Alexander Vega Rocha le solicitó al Gobierno de Gustavo Petro, dar todas las garantías de seguridad para que generen inconvenientes durante el desarrollo de los comicios.

En tal sentido, acogió además lo ya expresado por la procuradora general, Margarita Cabello, quien pidió dar especial atención en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Chocó, Antioquia, Cauca, Meta, Guaviare y Caquetá.

Durante un encuentro con gobernadores en Armenia, el registrador expresó que “está garantizada la logística de las elecciones territoriales por parte de la Registraduría. Sin embargo, durante la Asamblea de la Federación de Departamentos, varios gobernadores y la misma procuradora alertaron deterioro del orden público en ocho departamentos del país”.

Por lo anterior, Vega pidió al ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, convocar, de manera urgente, la Comisión Nacional de Orden Público, con el fin de llevar a la mesa las preocupaciones de los gobernadores y actuar de manera coordinada para evitar problemas durante el certamen electoral.

“Si no se apoyan las Fuerzas Militares y el Gobierno nacional no entra a corregir estas situaciones, las elecciones territoriales se pueden ver afectadas. Aspiramos no volver a épocas, de hace décadas, en las que tocaba aplazar elecciones y correr puestos de votación”, declaró el registrador Vega.