Río Magdalena, destino de ensueño: Detalles sobre tarifas y paquetes del nuevo crucero de lujo

El portal internacional Time Out incluyó, dentro de su lista de las 24 mejores cosas para hacer en el mundo durante este año, a un crucero de lujo que navegará por el Magdalena. La encargada de traerlo será la compañía estadounidense AmaWaterways, bajo la representación de una empresa colombiana. El crucero pretende acercar a los turistas a la cultura literaria de Gabriel Márquez, paseando por el río que inspiró su obra ‘El amor en los tiempos del cólera.

Esta nueva apuesta llega en plena temporada de cruceros a Colombia. De acuerdo con los datos del estudio ‘Economic Contribution of Cruise Tourism to the Destinations Economies’ llevado a cabo por Business Research & Economic Advisors, Brea, se estima que la nueva temporada tendrá un impacto económico cercano a US$50 millones en el país.

Por si le interesa, en LR hablamos con Clara Tirado, la representante de AmaWaterways para Colombia, quien contó todos los detalles sobre este plan turístico, sus precios y experiencia.

Lo primero, según explicó, es que se trata un crucero de lujo que navegará por el río Magdalena, visitando varias ciudades como Cartagena, Barranquilla, Mompox, El Banco, Calamar, Magangué, Santa Bárbara de Pinto, Nueva Venecia y Palenque. Este cuenta con tres cubiertas y cuatro suites, con capacidad para 60 personas y 40 tripulantes. Todas ellas dispondrán de aire acondicionado, televisión y wifi, además de un balcón doble. “Es un alojamiento de lujo con vistas panorámicas”, expresa Tirado.