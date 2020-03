La demanda

La doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de la Sorbona de París, Natalia Bernal Cano, presentó dos demandas ante la Corte Constitucional, para que se defiendan los derechos del niño por nacer y se prohíba el aborto en los servicios de salud del país.

Bernal señaló que presentó las demandas para “lograr la igualdad de derechos entre niños por nacer y niños después del nacimiento y la prohibición del aborto provocado en las instituciones de salud.

Explicó que las demandas se basan en investigaciones que realiza sobre el aborto desde 2014, donde encontró los daños que provoca esta práctica en la “vida y en la salud de madres gestantes e hijos por nacer”.

En su primera demanda pide que se reconozca los mismos derechos para los bebés durante la gestación como luego de su nacimiento, al tratarse de seres humanos. En su segunda demanda solicita que se prohíba el aborto totalmente, eliminando las tres causales que actualmente lo permiten, porque “generan daños graves en bebés y madres gestantes”.

Además, señaló que la causal de salud mental se está utilizando indebidamente en la evaluación para la aplicación del aborto, “pues las mujeres angustiadas temporalmente con sus embarazos no deseados consultan el médico que las orienta para abortar por esta circunstancia y no por depresiones, trastornos mentales o ansiedad severa”.

Finalmente, Bernal dijo que la actual legalización no ha reducido los abortos clandestinos, sino que estos se han triplicado según cifras de la fiscalía.

“El artículo 122 del Código Penal no contiene una sanción ejemplar para lugares clandestinos. Solo dice que no se considera delito en esos tres casos, pero no sanciona en esos casos a los lugares clandestinos”, resaltó.

Tema de política internacional

El representante a la Cámara del Centro Democrático, José Jaime Euscátegui, en una carta enviada al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le pidió que si en este país es aprobada la despenalización total del aborto hasta la semana 16 de gestación, que frene la ayuda a que se le entrega a Colombia.

La postura del congresista bogotano se dio tras el estudio que dio la Corte Constitucional a la ponencia del magistrado Alejandro Linares.

Euscátegui, en la misiva al presidente estadounidense, le pide condicionar la ayuda a Colombia a la no legalización de la práctica del aborto, “sugiero amablemente y respetuosamente condicionar toda la ayuda externa proporcionada a mi país, a la adopción de políticas pro-vida, sólidas y firmes”.

“Desafortunadamente, miles de niños como Juan Sebastián son sacrificados cada año en Colombia y alrededor del mundo bajo las mismas teorías. En este punto necesitamos fortalecer la visión de que la dignidad humana no tiene fronteras, y la creencia de que cada vida es sagrada y merece ser siempre protegida”, plantea Euscátegui.