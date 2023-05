Dos días después de que el presidente Gustavo Petro pidiera el apoyo popular en las calles, la Guarda Indígena del Cauca llegó a las puertas del Congreso de la República a apoyar las reformas sociales del Gobierno Nacional.

Los indígenas también hacen un llamado a los congresistas para que apoyen los 280 artículos vinculantes que fueron pactados en la consulta previa para el Plan Nacional de Desarrollo, que actualmente es debatido en el Legislativo, y que será la hoja de ruta para los próximos cuatro años.

"Es una protesta pacífica, respaldando las reformas, sobre todo la de la salud. También respaldando el Plan Nacional de Desarrollo que establece el reconocimiento de las entidades territoriales indígenas", afirmó a Caracol Radio Luis Acosta, coordinador nacional de la Guardia.

Y es que justamente el pasado lunes en la tarde, desde el balcón de la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro dio un discurso y pidió a los cientos de asistentes respaldar sus iniciativas de reforma.

El jefe de Estado pidió que no dejaran solo al Alto Gobierno ante la reestructuración que quiere. "En estos mismos tiempos de reforma, de revolución en marcha, necesitamos al pueblo colombiano. No nos dejen solos en estos palacios enormes y fríos. No nos dejen solos ante la jauría de privilegiados. Es el momento de los cambios y no hay que retroceder. La paz de Colombia reclama nuestra presencia. La gran revolución en marcha demanda de una clase trabajadora que se movilice", dijo Petro mientras que los asistentes al 'balconazo' aplaudían su discurso.

Pero quizá unas de las declaraciones que generaron mayor 'ruido' tras el 'balconazo' fueron las que hicieron referencia a una revolución si no se apoyan las reformas sociales que actualmente están en vilo en el Legislativo y que, según el presidente del Senado, Roy Barreras, podrían quedar para tramitarse en la segunda legislatura de este año.

"Los intelectuales debatían si eran las reformas o la revolución. A mí me parece que van de la mano. Las reformas pueden llevar a una revolución. El intento de coartar una reforma puede llevar a una revolución. Lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado como lo estuvo con Bolívar", dijo el jefe de Estado junto a su esposa Verónica Alcocer.