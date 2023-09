En las últimas horas se ha avivado la polémica en redes sociales por cuenta de una discusión en el Estadio Metropolitano de Barranquilla momentos antes del partido entre Colombia y Venezuela. El congresista Agmeth Escaf se refirió a los momentos de tensión que vivió junto a su familia durante este encuentro y calificó como violencia política los hechos que vivió durante el encuentro. "Me duele, no lo niego, porque es la ciudad que llevo en el alma y que más amo, y porque en el ataque estuvieron presentes mis hijos. Y eso solo me indica que hemos llegado a unos niveles de intolerancia y de violencia política que nos hacen daño y nos desunen en momentos en que deberíamos estar más unidos (como en un partido de la Selección)", trinó el congresista.

