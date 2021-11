Santandereana Martha Bayona vuelve a competir y analiza su temporada ciclística

Tras un año brillante en su rendimiento, la santandereana Martha Bayona no se cansa de subirse a la bicicleta para seguir siendo la ‘reina’ de la pista.

Desde hoy, la deportista iniciará su participación en la UCI Track Champions League, en donde aspira a tener una buena actuación.

“Qué mejor que terminar el año con una invitación a la UCI Track Champions League, que va iniciar ahorita en noviembre”, expresó Bayona, en entrevista con esta redacción.

Lea también. Conozca a los tres patinadores santandereanos que competirán en el Mundial

La santandereana iniciará su participación en Mallorca, España, en una jornada en la que disputará dos pruebas.

“Quiero disfrutar mucha la competencia, porque es la primera edición. Estaré tranquila, como siempre al momento de correr. Así no sea un Mundial, siempre va a ser bonito ganar”, manifestó la pedalista.

Buen balance

Bayona habló sobre el balance de lo que ha sido su año y destacó estar “contenta” por las diferentes participaciones que ha tenido.

“Estoy muy contenta porque el nivel ha estado súper bueno. Muchas veces no se gana no porque uno no sea capaz, sino porque las corredoras están muy fuertes. Este año, gracias a Dios, fue muy bueno en las competencias que tuve”, expresó.

Lea también. Falta de apoyo, una montaña difícil de escalar para los ciclistas de Santander

Bayona, quien tuvo una actuación destacada en el Campeonato Mundial de Roibaix, Francia, en donde quedó en el octavo lugar en los 500 metros, fue séptima en el keirin y novena en velocidad, aseguró que llegó en un buen nivel a la cita mundial, pero por errores no se pudo llevar alguna medalla.

“Venía muy bien en la Copa Mundo siendo la mejor, estando en lo más alto del podio, y en el Mundial hubo muchachas demasiado fuertes, pero la pelea fue muy buena y las sensaciones fueron muy bien. Los tiempos estuvieron muy cerca a las rivales, entonces no fue mucha la diferencia. Ya corriendo, con errores que uno comete y se toca con alguien, y es ahí donde falla uno. Igual quedé muy contenta porque los tiempos fueron similares a los que venía haciendo”, agregó.

Finalmente, la santandereana dijo que los resultados de este año “han sido demasiado buenos, entonces no hay de qué estar triste, sino terminar el año bien”.