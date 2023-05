Denuncian amenazas de muerte contra Jhon Banguera, luego de su autogol ante el Pasto.

Sin embargo, los ‘tiburones’ necesitaban que Pasto y Santa Fe no ganaran sus compromisos, algo que se estaba logrando hasta que en la capital del departamento de Nariño ocurrió un hecho que generó suspicacias.

Aunque es importante destacar que no solo fue el equipo bogotano el afectado por el triunfo del conjunto pastuso, el Junior de Barranquilla también estaba buscando esa octava casilla y hasta cierto momento lo estuvo logrando con su victoria frente al Atlético Huila, en la ciudad de Neiva.

Se trató del ingreso del Deportivo Pasto, que derrotó a Envigado 2-1 en el estadio La Libertad de la capital nariñense, resultado que sacó a Independiente Santa Fe luego de su derrota frente al Once Caldas, en Manizales.

Por la forma en cómo se desarrolló esa acción, de inmediato comenzaron a generarse suspicacias y en redes sociales salieron una serie de comentarios dudando del proceder del defensor de Envigado.

Este jueves, el técnico de Envigado, el vallecaucano José Alberto Suárez, habló en Blu Radio y denunció que el defensor John Banguera ha recibido amenazas de muerte por lo sucedido en la noche del miércoles en la ciudad de Pasto.

“Envigado no eliminó a nadie, cada uno lo hizo por su actuación en el semestre, no hicieron la tarea. Respeten al chico, están sacando unos memes horrorosos. Vivimos en un país violento y no se puede generar más violencia”, comentó Alberto Suárez.

Además, fue enfático en que esas amenazas también repercuten en los seres queridos del jugador: “Es complejo, porque no es solo Banguera, es la mamá, el papá y el hermano que empezaron a ser amenazados. Lo están amenazando de una forma irracional. Yo le dije que esté tranquilo, que no hay que leer las cosas, pero tampoco hay que aislarse porque esto es parte del juego y hay probabilidades de que esto pase”.

Sin embargo, José Alberto Suárez reconoció que la acción y la decisión de Jhon Banguera de rechazar de la forma qué lo hizo fue una salida en falso por su corta experiencia, más no por amaño o tema de apuestas: “El inexperto se equivoca más que el experto. Entiendan que él es zurdo y llegó con el perfil de derecha, con la pelota adelante y él mirando al arco. La única opción que tenía era proteger el balón y que llegara el arquero, pero eso es cuestión de dos segundos”.

De momento, no se conoce nada al respecto si habrá algún tipo de investigación o si desde el Junior de Barranquilla pedirán una indagación para saber si hubo algo más que un simple fallo de un futbolista joven, que por su autogol le permitió al Deportivo Pasto clasificar a los cuadrangulares semifinales donde enfrentará a Rionegro Águilas, Atlético Nacional y Alianza Petrolera.