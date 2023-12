De igual forma, explica los hechos de lo que presuntamente ocurrió: "según se nos informó, al momento de desplazarse del terreno de juego hacia el camerino del equipo visitante, más exactamente en el dummy dispuesto en la entrada del túnel, al pasar por el lado de una de las personas dispuestas por el club para la logística del partido de sexo femenino, le tocó sus partes íntimas (nalgas) pegándole una palmada", apunta.

Horas más tarde, el jugador compartió un comunicado a través de sus redes sociales en el que hace referencia a la situación.

“Es importante para mi clarificarle a la opinión pública que siempre he profesado el mayor de los respetos hacia las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivas, razón por la cual esas afirmaciones calumniosas que se me realizan carecen de fundamento y no se compadecen con lo ocurrido”, señaló 'Teo'.

Ahora quien se pronunció al respecto es el Deportivo Cali, que mediante un comunicado informó: “La Asociación Deportivo Cali rechaza todo acto de violencia contra la mujer, política institucional que hace parte intrínseca de nuestros principios y valores, y que dichas conductas son absolutamente inaceptables”, inicia la misiva.

“Con base en lo anterior, el caso será objeto de revisión y aplicación de nuestros procedimientos internos disciplinarios con base en nuestro Reglamento Interno de Trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo”, agrega el pronunciamiento.

Finalmente, el Cali aclara que “es absolutamente respetuosa del derecho fundamental al debido proceso, legítima defensa y presunción de inocencia que le asiste al jugador involucrado en esta situación; en tal sentido, estamos atentos y acataremos el desarrollo de cualquier investigación judicial que se adelante con ocasión de esta denuncia”.