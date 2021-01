La formación de los futbolistas colombianos por estos días está en la mira de todos.

La duda surge alrededor de los procesos de formación de nuestros deportistas, quienes muchas veces llegan sin la debida preparación en principios y valores y tampoco con las suficientes capacidades futbolísticas.

Esa situación la dejan en evidencia las declaraciones del entrenador de Medellín, Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, en las que sostuvo en Espn que a los jóvenes “les preguntas, ¿Cuántos títulos has ganado? ¿Cuántos goles ha marcado? No te responden y por ahí es que está fallando el fútbol. Porque en divisiones menores y en sub 20 no se está trabajando de la mejor manera. La cabeza de muchos jugadores está en echar pinta, están pensando en vez de jugar en Selección Antioquia, Nacional, Medellín o en Santa Fe, sino en jugar en Europa, cuando muchos están en obra negra”.

Así mismo, el reglamento interno que se conoció de Jerson González en la categoría sub 17 del América de Cali ratifica la importancia de la labor en el fútbol de las divisiones menores.

El exjugador y ahora entrenador exige llegar 30 minutos antes, prohibe el uso de aretes o piercings y también señala tener los implementos limpios y su buen uso, entre otros aspectos.

En redes sociales y diferentes medios de comunicación, llegaron las voces de respaldo para los dos entrenadores y se hace énfasis en mejorar la formación de los jóvenes que aspiran a ser futbolistas profesionales.

“Estoy completamente de acuerdo con las palabras del ‘Bolillo’ Gómez”, dijo Germán Wandurraga, quien durante varios años dirigió la Selección Santander Juvenil.

Así mismo, Wandurraga sostuvo que “esta clase de reglamentos de Jerson González los manejamos hace rato en nuestros procesos formativos muchos entrenadores de fútbol en Colombia. De igual manera en todas las actuaciones lo importante es mantener un equilibrio “ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre”. Lo fundamental es el ejemplo del entrenador-formador”.

Por su parte, Óscar Vesga, con paso en el fútbol profesional con Real Santander y también en los procesos formativos con su propio club, indicó que “me parece que se ve mucho más en nuestra región, porque aquí yo tengo el concepto de que nosotros hemos pecado mucho en los procesos de disciplina y de formación, de principios y valores. Muchos hablamos y casi todas las escuelas hablan de una formación integral y es solo en el papel, muy pocos la cumplen y se desarrollan de una manera corta”.

Otra de las voces de apoyo tanto al ‘Bolillo’ como a González fue la de Adolfo León Holguín, también con experiencia en la formación y el profesionalismo. “Ante todo en las divisiones menores es formación. Hay jugadores de 16 o 17 años que no han atravesado situaciones que uno en la vida como jugador y persona debe vivir; lo que se ha notado es que en el fútbol profesional llega un chico de 17 años que empieza a irrespetar. Podemos tener muy buenos jugadores pero si no hay formación y ejemplo no vamos a salir adelante”, indicó Holguín.