“Se dicen muchas cosas de mí y casi todas mentiras”: James Rodríguez

James Rodríguez salió al paso a todo lo que se habla de él, en unas declaraciones al Gol Caracol, en las que habló, entre otras cosas, de su relación con Zinedine Zidane y de su presente en el Real Madrid.

“Siempre es incómodo escuchar tantas mentiras que se hablan sobre uno, lo importante es la opinión de mi familia y de los que me conocen. Igual es algo que no me afecta porque conozco mis verdades y trabajo duro cada día para estar donde estoy. Los que me rodean están siempre contentos con lo que tengo que ofrecer”, dijo el futbolista del Real Madrid.

La molestia del mediocampista colombiano gira alrededor de las dudas sobre su profesionalismo.

“Se dicen muchas cosas de mí y casi todas mentiras. Lo que más me incomoda es que se dude de mi profesionalismo, eso no lo acepto. Soy muy profesional, por eso he llegado hasta donde he llegado. Me deja tranquilo que la gente que está al lado mío y ha trabajado conmigo, sabe de lo que hablo. Me cuido como nadie. Entreno en mi día a día muchísimo. Siempre quiero mejorar”, indicó.

Lea también. Américo Montanini sigue su recuperación en casa

Con relación a las supuestas diferencias con el entrenador francés Zinedine Zidane, indicó que “no hubo nunca ningún problema. Cada entrenador tiene sus gustos. Tenemos una relación normal, de trabajo”.

Y agregó “no me parece justo que se le falte al respeto a una persona por no poner a jugar a un jugador. No estoy de acuerdo con que se le insulte. Pediría mucho más respeto”.