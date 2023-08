“¿El hincha del Cali se fue bravo?; yo me voy triste porque me llevo 2 jugadores lesionados. No es que se tiraban, vaya y véale el tobillo a Paredes, vaya y véale la cintura a Vargas, eso no fue solo. No podemos decir que Millonarios vino a tirarse, nos pegan”: Alberto Gamero. pic.twitter.com/yraAdK2IGh

Alberto Gamero respondió que: “Yo me voy triste porque me llevo dos jugadores lesionados. Vaya a verle el tobillo a Paredes, vaya a verle la cintura a Vargas y eso no fue solo. Millonarios no vino aquí a tirarse, ese fútbol no nos gusta, pero nos pegan. Ahí tengo los jugadores lesionados, ante Bucaramanga también”.

Justamente, con Atlético Bucaramanga salió lesionado Stiven Vega, quien según Gamero saltó y el rival le hizo un "caballito" que lo sacó del partido y le generó una grave lesión.

Del pisotón de Teófilo Gutiérrez a Arias, Gamero indicó que: “Esto no es que nos tiramos, es que los jugadores se están lesionando. Ahora ustedes no van a justificar lo que pasó con Teo. El hincha no puede salir rabioso conmigo ni con Millonarios, sino con los que hacen los actos”.

Precisamente, durante el partido se observó en la transmisión televisiva el momento donde Alberto Gamero y Teófilo Gutiérrez discuten.