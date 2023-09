¿Disputará el Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá?, es el gran interrogante que se hacen todos.

Precisamente, en diálogo con Migue Granados de Olga TV, Lionel Messi habló al respecto.

“No lo pienso todavía porque está lejos. Sí que pienso en la Copa América y mi objetivo es llegar bien a la Copa América que se juega acá en Estados Unidos y va a estar linda porque ya pasamos la Copa América Centenario que se jugó acá y a pesar de que la perdimos, el proceso lo disfrutamos muchísimo, fue espectacular en estadios. Después de la Copa América se verá. Iré viendo como me siento, iré viendo día a día y ya te digo, faltan tres años todavía”, explicó Messi.

Lea también. Histórico de la selección Colombia salió a la defensa de James Rodríguez

También fue consultado por su futuro, luego de dejar el fútbol profesional.

“No lo he pensado y tampoco quiero pensarlo, porque quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante en dejar Europa y venir acá y no quiero pensar en el siguiente paso, quiero seguir disfrutando de lo que más puedo porque a mí lo que me gusta jugar. ¿Qué voy a hacer? No sé, me gusta todo lo relacionado con el fútbol, me gusta estar con chicos, enseñar, tal vez como director deportivo también, pero todavía no sé qué haré (tras su retiro)”, indicó Lionel Messi.